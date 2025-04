Bursa\'da Sokak Hayvanları İçin Bayramda Kesintisiz Hizmet

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bayram tatilinde de hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, hayvan bakımı ve rehabilitasyonu konusunda toplumsal duyarlılığı artırmayı amaçlayan çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, bayramlar gibi özel zamanlarda da sokak hayvanlarına yönelik sunulan hizmetler hız kesmeden sürdürülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Kartal, merkezin bayram boyunca sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini ara vermeden sürdürdüğünü söyledi. Mart ayında 160 köpek ve 19 kedinin bakımının yapıldığını, toplamda ise 1000 adet tedavi gerçekleştirildiğini ifade eden Kartal, merkezde yapılan 249 kısırlaştırma ve 27 yuvalandırma işlemiyle hayvanların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Özlem Kartal, bayram boyunca hayvanların sosyalleşmesine katkı sağlamak ve yuva olmak isteyen hayvanseverleri barınağa davet ederek, "Bakım evimize tüm Bursalı hemşehrilerimizi her daim bekliyoruz. 15.30 ve 17.00 saat aralığı ziyaret zamanımız. Barınağımıza gelip hayvanlarımızın sosyalleşmesi için bizlere destek vermelerinden mutluluk duyarız. Can dost edinmek isteyenleri buraya bekliyoruz. Kedilerimiz, yavrulu annelerimiz, köpeklerimiz var. Kapımız her zaman açık" diye konuştu.

Ayrıca, barınağa getirilen her hayvanın, ilk olarak sağlık kontrollerine tabi tutulduğunun altını çizen Kartal, "Hayvanlar, barınağımıza getirildikten sonra önce sağlık muayenelerinden geçiyor. Eğer tedaviye ihtiyaç duyuyorlarsa, hemen müdahale edilerek tedavi süreci başlatılıyor. Sağlıklı olan hayvanlar için de iç-dış parazit uygulamaları, kuduz aşıları ve mikroçip işlemleri gerçekleştiriliyor" dedi. - BURSA