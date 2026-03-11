Bursa'da taksi ücretlerine zam: Yeni tarife belli oldu - Son Dakika
Bursa'da taksi ücretlerine zam: Yeni tarife belli oldu

Bursa'da taksi ücretlerine zam: Yeni tarife belli oldu
11.03.2026 00:19  Güncelleme: 00:20
Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi ücretlerine zam yaptı. Yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 52 TL, kilometre başına ücret 45 TL olarak belirlendi. Ayrıca, Uludağ'a ulaşım için taksi ücreti 2 bin 70 TL oldu.

Bursa'da taksi ücretlerine zam yapıldı. Yeni ücret tarifesine göre taksimetre açılış ücreti 52 TL olurken, kilometre başına ücret 45 TL olarak belirlendi.

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından belirlenen yeni tarifede kısa mesafe olarak bilinen indi-bindi ücreti ise 150 TL'ye yükseltildi. Tarifeye göre 100 metre için ücret 4,50 TL olarak hesaplanırken, 1 saatlik zaman tarifesi 345 TL oldu. Dakika başına bekleme ücreti ise 5,75 TL olarak uygulanacak.

Öte yandan, Uludağ'a ulaşım için belirlenen taksi ücreti 2 bin 70 TL olarak açıklandı. Uludağ fiyat tarifesinin 1 Aralık ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olduğu bildirildi.

Yeni taksi ücret tarifesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Ocak 2026 tarihli ve 2026/162 sayılı meclis kararı doğrultusunda belirlendiği, 15 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

