Bursa'da tehlikeli çukur onarıldı - Son Dakika
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Bursa'da tehlikeli çukur onarıldı

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Bursa Osmangazi Belediyesi, Ece Sokak'ta sıklıkla düşmelere neden olan çukuru onardı. Vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

07.09.2024 16:14  Güncelleme: 16:21
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(BURSA) - Bursa Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ece Sokak'ta yolda yürüyenlerin sıklıkla düşmesine neden olan çukuru onardı.

Osmangazi Belediyesi, Hocaalizade Mahallesi Eceler Sokak'ta vatandaşların sıklıkla düşmesine neden olan ve sosyal medyada "Herkesin düştüğü sokak" olarak gündeme gelen çukuru onardı. Çukurun asfalt dökülerek onarılması, sokağı kullanan vatandaşlarda memnuniyet yarattı.

Esnaf Dursun Coşkun, "Yol kenarında bulunan çukur, çok küçük olduğundan dolayı vatandaşlarımız tarafından fark edilmiyordu. Görmeden çukura basan kişilerden bazıları ayağını burkarken bazıları ise dengesini kaybederek düştü. Dükkanımın güvenlik kamerasının kaydettiği bu görüntüleri sosyal medyada paylaştık. Bazı medya kuruluşları tarafından haber yapıldı. Böyle bir sıkıntı yaşandığını gören Osmangazi Belediyesi ekipleri, hemen gelerek çukuru onardı. Vatandaşlar, park eden araçlar yüzünden kaldırımları kullanamıyor. Kaldırımlar boş olsa ve vatandaşlarımız rahat bir şekilde kaldırımlarda yürüyebilse bu düşmelerin hiç biri meydana gelmezdi. Vatandaşlarımız lütfen duyarlı olsunlar ve otomobillerini kaldırımlara park etmesinler" diye konuştu.

Bir diğer esnaf Ümit Acın da çukurun onarılmasıyla yaşanan düşme olaylarının son bulduğunu ifade ederek, Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

Bursa\'da tehlikeli çukur onarıldı
Kaynak: ANKA

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