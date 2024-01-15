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Bursa'da 2700 yıllık Tophane surlarına dev pankart asıldı - Son Dakika
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Bursa'da 2700 yıllık Tophane surlarına dev pankart asıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin türbelerinin bulunduğu Tophane surlarına Türk Bayrağı ve üzerinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yazılı pankart astı. Pankart, Bursa'nın birçok noktasından görülebiliyor.

Bursa\'da 2700 yıllık Tophane surlarına dev pankart asıldı
15.01.2024 - 08:58,
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Bursa'da 2700 yıllık Tophane surlarına dev "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" pankartı ve Türk Bayrağı asıldı.

Kuzey Irak'ta yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi şehitlerimizi unutmadı.

Belediye tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osmangazi ve oğlu Orhangazi'nin türbelerinin bulunduğu 2700 yıllık Tophane surlarına Türk Bayrağı ve üzerinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart asıldı. Bursa'nın önemli bir kısmından görülen pankart havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit operasyonu sonrası alınan 9 şehit haberi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kaybedilen 9 şehit ve yakınları anısına tarihi Tophane surlarına Türk bayrağı ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazılı pankart asıldı. Bayrak ve pankart Bursa'nın birçok noktasından görülürken, pankartı okuyan vatandaşlar ise şehit ailelerine sabır dileyerek şehitlere rahmet okudu. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da 2700 yıllık Tophane surlarına dev pankart asıldı - Son Dakika
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