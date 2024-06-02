Bursa'da Unutulan Eşyalar Derneklere Bağışlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da Unutulan Eşyalar Derneklere Bağışlanıyor

Bursa\'da Unutulan Eşyalar Derneklere Bağışlanıyor

Bursa'da vatandaşların toplu taşıma araçlarında unuttuğu eşyalar bir yıl bekletildikten sonra çeşitli derneklere bağışlanıyor. Nişan elbisesi, takma diş, kol değnekleri, kablosuz kulaklıklar gibi birçok eşya unutuluyor.

02.06.2024 09:25  Güncelleme: 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da vatandaşların toplu taşıma araçlarında unuttuğu eşyalar görenleri hayrete düşürüyor. Bir yıl bekletilen eşyalar daha sonra çeşitli derneklere bağışlanıyor.

BURULAŞ'a bağlı metro, deniz otobüsü, tramvay, şehirler arası ve şehir içi otobüslerini kullanan vatandaşlar binlerce eşya unuttu. Unutulan eşyalar arasında nişan elbisesi, takma diş, kol değnekleri, kablosuz kulaklıklar, cep telefonlarının yanı sıra daha yüzlerce eşya bulunuyor. Osmangazi Metro İstasyonu Kayıp Eşya Bürosu'nda unutulan kayıp eşyalar bir yıl boyunca sahiplerinin gelip almaları için bekletiliyor. Yasal bekleme süresi bir yıl olan eşyalar sahipleri tarafından alınmadığı takdirde çeşitli derneklere bağışlanarak yardıma muhtaç kişilere ulaştırılıyor.

Unutulan eşyalar 1 yıl boyunca muhafaza ediliyor

Unutulan eşyaların yasal zorunluluğa göre bir yıl boyunca muhafaza edildiğini aktaran Kayıp Eşya Sorumlusu Hava Çetin, "BURULAŞ'a bağlı tüm ulaşım araçlarında bulunan eşyalar Osmangazi metro istasyonunda bulunan kayıp eşya bürosunda toplanıyor. Metro, otobüs, BUDO ve BBBUS'ta unutulan eşyalar günlük, haftalık ve aylık olarak kayıp eşya büromuza geliyor. Gelen eşyalar tarihlerine ve niteliklerine göre sınıflandırılıp dolaplarda muhafaza ediliyor. Eşya kaybeden yolcularımız kendi gelip başvurarak, telefon ve mail aracılığıyla ulaşıyor. Yolcularımız eşyayı tarif ettiklerinde elimizde varsa teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.

Nişan elbisesi, armut koltuk ve daha nicesi unutuldu

Unutulan eşyalar mevsimsel olarak farklılık gösterse de bazen çok ilginç eşyaların unutulabildiğini söyleyen Çetin, "Okul döneminde en çok çocuk kıyafetleri geliyor. Yaz aylarında en çok şapka, yağmurlu havalarda ise en çok şemsiye geliyor. Kış aylarında şal ve bere geliyor. Değerli takı eşyaları, saatler, cep telefonları, cüzdan ve kimlik kayıp eşya büromuza geliyor ve muhafaza ediyoruz. İçinde olduğum için artık hiçbiri ilginç gelmiyor. Nişanlık, gelinlik, cansız manken ve tablolar geliyor. En son dikiş makinesi ve armut koltuk geldi. Vatandaşlarımız dalgınlıkla unutabiliyor. Biz 1 sene muhafaza ediyoruz. Vatandaşlar bize ulaşıp eşyalarını gelip alabilir. Bekleme süresini doldurmuş ve sahibi tarafından teslim alınmayan her eşya mutlaka değerlendiriliyor. Belirli kurum ve belediyelere bağış yapıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da Unutulan Eşyalar Derneklere Bağışlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 Facia kamerada İstanbul Küçükçekmece’deki 3 katlı bina böyle çöktü Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü
10:07 İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
09:00 İstanbul Küçükçekmece’de bina çöktü Enkaz altında kalanlar var İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
09:58 Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı Binlerce öğrencinin zorlu LGS mesaisi başladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:51 İstanbul’da tekne battı, içindekiler ölümden döndü İstanbul'da tekne battı, içindekiler ölümden döndü
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
23:49 İsrail’de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu’ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 10:52:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Unutulan Eşyalar Derneklere Bağışlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement