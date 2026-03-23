Olgun gençler, yaşlılara saygı haftasında hünerlerini sergiledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Aktif Yaşam Merkezi sakinleri, 'Yaşlılara Saygı Haftası' kapsamında birbirinden renkli etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Aktif Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başladı. Etkinlikler, Ressam Şefik Bursalı Sanat Galeri'ndeki sergi ve Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konserle devam etti.

Huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan eserlerden oluşan serginin açılışında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i temsilen katılan Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız'ın yanı sıra, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk, Büyükşehir bürokratları ve olgun gençler yer aldı. Sergiyi gezen Başkanvekili Saldız, eser sahipleriyle sohbet ederek çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Serginin ardından etkinlikler 'Huzurevi Korosu' konseriyle devam etti. İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde Şef Kemal Alevli'nin yönetiminde Türk Sanat Müziği eserlerini seslendiren olgun gençler, ikinci bölümde ise şef Kemal Kamalı yönetiminde solo ve koro halinde eserler icra etti. Huzurevi sakinleri, sergiledikleri başarılı performansla dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Konser sonunda konuşan Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, olgun gençlerin kent yaşamı içinde daha güçlü biçimde yer almaları, sosyal ve kültürel hayata daha aktif katılmaları ve kendilerini değerli hissetmeleri gerektiğini belirtti. Büyüklerimizin geçmiş ve gelecek arasında kurulan en güçlü köprü olduğunu söyleyen Saldız, düzenlenen etkinliklerin dayanışmanın, moralin, aidiyet duygusunun ve birlikte yaşama kültürünün güçlü bir yansıması olduğunu dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevleri Vakfı Başkan Yardımcısı Gürkan Kaya ise sergideki eserlerin her birine titizlikle sahip çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Saldız, sanatçılara hediye takdim etti. - BURSA