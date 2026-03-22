Büyükşehirle yeni yerleşimlere modern yollar

22.03.2026 16:44  Güncelleme: 16:45
Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin yeni yerleşim bölgelerindeki altyapı ve üstyapı yatırımlarında asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Hedef, ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara güvenli yolculuk imkanı sunmak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin yeni yerleşim bölgelerinde açılan yollardaki asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın ulaşım ağını güçlendirmeyi ve vatandaşlara güvenli, konforlu yolculuk imkanı sunmaya amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesindeki yeri yerleşim bölgelerinde altyapı ve üstyapı yatırımlarına devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, Balkan Mahallesi Barbaros Bulvarı'ndaki bin 500 metrelik güzergahın altyapısının biten kısmını asfaltladı. 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde de yol yapım işlemlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bin 100 metrelik Akçeşme Caddesi'nde asfaltlamayı bitirirken, Karşıbağlar Caddesi, Atlıçayır ve Çamlık bulvarlarında da çalışmalarına devam ediyor. Diğer yandan Hasanağa Kızılcıklı Mahallesi'nde de mesailerini sürdüren ekipler, bin metrelik yolun tamamlanan bölümünü asfaltladı.

Projelerin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar daha modern, güvenli ve konforlu bir ulaşım hattına kavuşmuş olacak. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
