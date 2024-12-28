Bursa'da 'Yuvanız Yuvası Olsun' Projesi ile Sokak Hayvanlarına Yeni Yuva - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'da 'Yuvanız Yuvası Olsun' Projesi ile Sokak Hayvanlarına Yeni Yuva

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yuva kazandırmak için başlattığı 'Yuvanız Yuvası Olsun' projesi kapsamında can dostları edinenlere ücretsiz mama, aşı, tasma gibi destekler sunuyor. Proje, hayvanların sağlığına yönelik çeşitli hizmetler ve malzeme teminini de içeriyor.

28.12.2024 12:59  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da can dostlar yeni yuvalarına kavuşuyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin can dostları korumak ve onlara yuva kazandırmak hedefiyle başlattığı 'Yuvanız yuvası olsun' adlı sosyal sorumluluk projesi tüm hızıyla sürüyor. Proje kapsamında can dostu edinenlere ücretsiz mama, aşı, tasma, köpek kulübesi, sağlık taraması ve diğer gerekli malzemeler konusunda destek veriliyor.

Bursa'da, sokak hayvanlarının her zaman yanında olan ve can dostların birer sıcak yuva bulabilmesi için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda başlattığı 'Yuvanız Yuvası Olsun' adlı sosyal sorumluluk projesini tüm hızıyla sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Bursa Kültür AŞ iş birliğinde yürütülen proje, can dostlarına yuva kazandırmayı amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden can dostu edinen Bursalılara, ücretsiz mama, aşı, tasma, köpek kulübesi, sağlık taraması ve diğer gerekli malzemeler temin ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından başlatılan 'Yuvanız Yuvası Olsun' projesi kapsamında yuvalandırılan kedi ve köpekler için bir takım avantajlar sağlandığını belirten Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Kartal, yeni ailelerine kavuşan can dostlara, ücretsiz aşıların yapıldığını ve mama ihtiyaçlarının karşılandığını hatırlattı. Can dostların çeşitli hastalıklara yakalanmaları durumunda sağlık danışmanlığı hizmeti verildiğini de belirten Kartal, "Köpekler için kulübe, tasma, su kabı, mama kabı; kediler için ise taşıma çantası, su kabı ve mama kabı desteği sağlıyoruz. Yuvalandırılan tüm can dostlarımızın kısırlaştırma operasyonlarını Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekleştiriyoruz. Merkezimizde misafir ettiğimiz can dostlarımızın birer sıcak yuva bulmaları bizim en büyük temennimiz" dedi.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Güncel, Bursa, Yerel, Yaşam, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da 'Yuvanız Yuvası Olsun' Projesi ile Sokak Hayvanlarına Yeni Yuva - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
10:40 Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı Havalimanına sert iniş yapan yolcu uçağı alev aldı
10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 11:54:36. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da 'Yuvanız Yuvası Olsun' Projesi ile Sokak Hayvanlarına Yeni Yuva - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.