Bursa'da Zeytin Fidanları Toprakla Buluştu - Son Dakika
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Bursa'da Zeytin Fidanları Toprakla Buluştu

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ ve Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte zeytin fidanları toprakla buluşturuldu. Başkan Bozbey, gençlerin doğaya sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı.

09.12.2024 16:09  Güncelleme: 16:17
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Zeytin fidanları toprakla buluştu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ ile Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikle, zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

Daha yeşil Bursa ve sürdürülebilir tarıma yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, toprağına sahip çıkan genç nesiller yetiştirme gayesiyle hareket ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj AŞ ile Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 'Zeytin Fidanı Dikim Etkinliği' düzenlendi. Etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yanı sıra Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Bursa Ticaret Borsası Başkanvekili İbrahim Özhan, Okul Müdürü Ali Cihan, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve öğrenciler katıldı.

"Eğitim kurumlarımızdan güç alıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gençlerin doğaya sahip çıkmasının önemine değindi. Bursa'da tarımın sürdürülebilirliğini ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla projeler geliştirdiklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Tarıma yönelik projeler geliştirirken eğitim kurumlarımızdan güç alıyor, iş birliği yapıyoruz. Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile katma değeri yüksek olan ancak çiftçilerimizin pazar zorluğu yaşadığı aronya meyvesinin işlenmesi üzerine çalışıyoruz. Mustafakemalpaşa Ovaazatlı Mahallesi'nde 2022 yılında kapatılan ve harabeye dönen tesisimizi de yeniledik. 18 Aralık'ta açılışını yapacağız. Damlama sulama sistemi için boru üretimi yaparak çiftçilerimizin tarımsal ekipman ihtiyacını karşılayacağız. Ayrıca sıvı gübre üretimi üzerine de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Bursa'mızda yeşilimizi koruyacağız"

Tarıma ve doğaya yönelik her projenin Bursa Büyükşehir Belediyesi için çok değerli olduğunu vurgulayan Başkan Bozbey, "Bursa'mızın yeşil kimliği; artan nüfus, düzensiz kentleşme ve çevre kirliliği nedeniyle tehdit altındadır. Göreve geldiğimiz günden bu yana Bursa'mızın yeşilini korumak ve daha yaşanabilir bir kent inşa etmek hedefiyle çalışıyoruz. Bunun için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bursa'mızda yeşilimizi koruyacağız, topraklarımızı işleyeceğiz, doğamıza sahip çıkacağız ve hep birlikte geleceğimizi inşa edeceğiz" diye konuştu.

Bursa Ticaret Borsası Başkanvekili İbrahim Özhan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Tarım Peyzaj AŞ ve Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teşekkür etti.

Okul Müdürü Ali Cihan ise geleneksel ve modern tarımın harmanlanması ile eğitim gören, ülke ziraatına değer kazandıracak gençleri, sektöre hazırlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Başkan Mustafa Bozbey daha sonra okuldaki sosyal tesisleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da Zeytin Fidanları Toprakla Buluştu - Son Dakika

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