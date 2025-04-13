Bursa'da Zirai Don Uyarısı

Bursa Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine dayanarak zirai don uyarısında bulundu. Devam eden soğuk hava dalgasının etkisiyle, il genelinde özellikle kıyı kesimlerdeki bölgelerde zirai don hadisesine karşı tedbir alınması istendi.

Sosyal medya hesabından yapılan uyarıda valilik, "Yapılan son değerlendirmelere göre, devam eden soğuk hava etkisiyle, ilimiz kıyı kesimleri dışında bölge genelinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızdan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri olmaları önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. - BURSA