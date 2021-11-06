Üye Girişi
Bursa estetik görünüme kavuşuyor - Son Dakika

Bursa estetik görünüme kavuşuyor

06.11.2021 16:33

Bursa estetik görünüme kavuşuyor Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda peyzaj çalışmalarını bünyesine alan Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle şehrin daha da güzelleşmesi adına çalışmalara başladı.

Bursa estetik görünüme kavuşuyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda peyzaj çalışmalarını bünyesine alan Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle şehrin daha da güzelleşmesi adına çalışmalara başladı.

Bursa'da bir taraftan alt ve üst yapı yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan şehrin daha estetik görünüme kavuşması için kolları sıvadı. Geçtiğimiz aylarda ismi değiştirilen Tarım Peyzaj AŞ, Bursa'nın girişlerinde ve önemli noktalarında ekipleriyle çalışmalara başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Terminal Kavşağı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat'tan bilgi aldı. Ekiplerin ağaç dikimine yardımcı olduktan sonra can suyunu da veren Başkan Alinur Aktaş, daha sonra çalışanlarla sohbet etti.

Bursa'nın yeşil vurgusu ön plana çıkacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı daha da güzelleştirecek çalışmalara imza attıklarını söyledi. 2021 yılı Haziran ayından itibaren Tarım AŞ'yi Tarım Peyzaj AŞ olarak değiştirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, "Artık yeşil alan bakımlarını kendi bünyemizde yapıyoruz. 850 civarında istihdamı da bu vesileyle gerçekleştirmiş olduk. Bu kadroyla şehrimizdeki tüm yeşil alan bakımlarını, sulamalarını ve benzeri tüm iş ve işlemleri bu çatı altında hayata geçiriyoruz. Şehir giriş çıkışlarıyla ilgili düzenlemeleri yapıyoruz. Estetik görünümlü, Bursa'nın yeşil vurgusunun ön plana çıktığı alanlar olsun istiyoruz. Bu kapsamda şehrimizin girişlerini yeniden revize edip, yeşil alanlarımıza daha büyük kuturlu ağaçlar, çalı ve çiçeklik alanlar ekleyerek yenilikçi ve çağdaş bir peyzaj anlayışı ortaya koyuyoruz" dedi.

Bursa'nın en önemli noktalarından olan İstanbul Yolu'ndaki Otobüs Terminali'nin giriş ve çıkışlarının yer aldığı noktada çalışmalar başladığını dile getiren Başkan Aktaş, "Yaklaşık 50 bin metrekare alana sahip Terminal Kavşak'ta çalışmalarımızı başlattık. Dönem sonuna kadar toplamda da 2800 yetişkin ağaç dikilecek. Hem orta refüjler hem de luplar bu vesileyle çok daha modern görünüme kavuşacak. Ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bursa'mızı yakışır hale getirecek bu güzelliği tüm hemşerilerimiz en yakın zamanda fark edecektir" diye konuştu.

Bursa estetik görünüme kavuşuyor
Bursa estetik görünüme kavuşuyor
Bursa estetik görünüme kavuşuyor
Bursa estetik görünüme kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Estetik, Tarım, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa estetik görünüme kavuşuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi 17:26 Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi 17:19 "İstanbul seçimlerinde ağladım" diyen Soylu'ya Kaftancıoğlu'ndan manidar yanıt Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler 16:50 Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler
Sahte Rihanna Karaköy'de ortalığı karıştırdı! Fotoğraf çektirmek isteyenler birbirleriyle yarıştı 16:01 Sahte Rihanna Karaköy'de ortalığı karıştırdı! Fotoğraf çektirmek isteyenler birbirleriyle yarıştı İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi, yaşadığı üzüntüyü anlattı 15:40 İYİ Partili Türkkan'ın oğluna küfrettiği şehit annesi, yaşadığı üzüntüyü anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak 14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz? 14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz? Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi 13:43 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Manchester'ın rengi mavi! Dev derbide Guardiola'nın öğrencileri, Kırmızı Şeytanlar'ı sahadan sildi Manchester'ın rengi mavi! Dev derbide Guardiola'nın öğrencileri, Kırmızı Şeytanlar'ı sahadan sildi         
17:41
Bir rüya gerçekleşti! Xavi, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu Bir rüya gerçekleşti! Xavi, Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu         
17:23
Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak         
17:06
Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı         
16:06
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi         
15:33
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Kendisine havlayan köpeğe ateş açan adamın kafedeki 3 kadını yaraladığı anlar kamerada Kendisine havlayan köpeğe ateş açan adamın kafedeki 3 kadını yaraladığı anlar kamerada         
14:11
Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi Şarkıcı Ramazan Günay, sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi         
13:31
Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı         
13:29
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz         
12:08
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok         
12:08
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı         
11:27
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 17:48:01. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa estetik görünüme kavuşuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement