 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa Havlusu Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Havlusu Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Bursa Ticaret Borsası, Bursa Havlusu için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru sonucunda coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı. Bursa Havlusu'nun coğrafi işaret tescili, kentin marka değerlerine ve yerel ürünlere sahip çıkma çalışmalarına bir katkı sağlayacak.

Bursa Havlusu Coğrafi İşaret Tescili Aldı
12.01.2024 - 11:05,  Güncelleme: 11:05
Abone Ol

Bursa Ticaret Borsasının başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Bursa havlusu"nun coğrafi işaret tescili yapıldı.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, daha önce "Bursa pideli köfte" için coğrafi işaret tescili alan Bursa Ticaret Borsasının, dünyaca ünlü Bursa havlusu için TÜRKPATENT'e yaptığı başvuru da sonuçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa havlusuna coğrafi işaret tescili verilmesinin kent ekonomisine ve marka değerlerine önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Matlı, Bursa'nın sahip olduğu kültürel zenginliği ve tarihini yansıtan Bursa havlusunun, coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılacağını vurguladı.

Tescilin, ürünlerin özgünlüğünü ve kalitesini belgeleyerek yerel ekonomiyi desteklediğini bildiren Matlı, "Bursa havlusunun coğrafi işaret tescili almasıyla bu ürünümüz daha da değer kazanacak ve pazarda kendine ayrıcalıklı bir yer edinecektir. Bursa Ticaret Borsası olarak, kentimize ait değerlere sahip çıkarak sürdürdüğümüz çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bursa havlusu

Bursa havlusu üstten vuruşlu dokuma tezgahlarında iki yüzü de ilmekli yani havlı olarak dokunan havlu olarak tanımlanıyor.

Zemin çözgüsü, hav çözgüsü ve atkı olmak üzere üç iplik sistemi ile yüzde 100 pamuk ipliği kullanılarak "kara tezgah" olarak adlandırılan eski tip el dokuma tezgahları, yarı otomatik ya da otomatik dokuma tezgahlarında dokunuyor.

Kısa kenarları dikilerek, gerçek kenar bırakılarak, saçaklı ya da bükümlü-düğümlü, bağlamalı olarak üretilebiliyor. Desensiz olabileceği gibi bazı havlularda bitkisel desenler ve/veya minare işlemesi bulunuyor.

İpliğin boyasız haliyle ya da boyanmış olarak üretilen Bursa havlusunda, boyut ve desen konusunda herhangi bir sınırlama olmamakla birlikte genellikle bitkisel desenler kullanılıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Bursa, Kültür, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Havlusu Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika


11:38
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:36
Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:34
İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:33
Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24
Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15
Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59
Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47
CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu

Son Dakika
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 İngiltere'de Cezaevi Memuru Tutuklandı: Mahkumla Erzak Dolabında Cinsel İlişkiye Girdi
11:36 Seçil Erzan davasında 2. duruşma başladı! Semih Kaya ve Fatih Terim'in kızı da mahkeme salonunda
11:33 Kartal Belediye Başkanı, 4 yıl boyunca fark etmediği kaldırımı seçime 2 ay kala fark etti
11:24 Görüntü Türkiye'den! Holiganlar sahaya girip 13 yaşındaki futbolculara saldırdı
11:15 Dolar 30,09 lira seviyesinden işlem görüyor
10:59 Gram altın 1.970 liradan işlem görüyor
10:47 CHP'de aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen sessizliğini bozdu
10:44 Programları bitirilip yerine Seda Sayan getirilmişti! Demet Akalın perde arkasını anlattı: İşimizi elimizden aldı
10:29 Bahar Candan ve Nihal Candan'ın dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli daha tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 12:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Havlusu Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement