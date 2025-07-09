Bursa Hayvanat Bahçesi\'nde 3 Zebra Yavrusu Dünyaya Geldi

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 3 zebra dünyaya geldi. Zebra ailesinin yeni fertleri, ortamlarına ayak uydurmaya çalışıyor. 40 derece sıcaktan bunalan zebralar ise gölgede serinlemenin tadını çıkarıyor

Bursa'da Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 149 türden bini aşkın hayvana ev sahipliği yapan ve yediden yetmişe birçok ziyaretçiyi ağırlayan Hayvanat Bahçesi, yeni doğan hayvanlarıyla da her geçen gün genişliyor. 11 gölet 2 bin ağaç, 50 bin çalı, 150 bin yer örtüsü bitkisi bulunan hayvanat bahçesinde yaşayan 13 zebraya 3 yavru eklendi. Sevimliliği ile ilgi odağı olan yavru zebralardan kimi ailesiyle sağa sola koşuştururken, kimi ise gölgede serinlemenin tadını çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki bakıcılar, "Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 16 tane zebra oldu. 3 tane yeni dünyaya gelen yavrumuz oldu. 10 tane dişi, 3 tane erkeğimiz var. Sürü halinde yaşayan hayvanlar, hepsi kendi ailesiyle birlikte hareket ediyor. Enerjileri yüksek hayvanlardır" dedi. - BURSA