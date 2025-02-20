Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Aslanların Heyecan Verici Beslenme Gösterisi - Son Dakika
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Aslanların Heyecan Verici Beslenme Gösterisi

Bursa Hayvanat Bahçesi\'nde Aslanların Heyecan Verici Beslenme Gösterisi

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde aslanların beslenme anları, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. İzleyiciler, belgesellerde gördükleri aslanların 75 kilo karkas eti yemelerini hayretle izledi.

20.02.2025 09:29  Güncelleme: 09:38
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Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların doğal ortamlarını aratmayan egzersizler, izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Vatandaşlar belgesellerde gördükleri aslanların beslenmelerini pür dikkat izlerken, onlar ise 75 kilo karkas eti afiyetle yedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesinde aslanların beslenmeleri, belgeselleri aratmadı. Bakıcıları tarafından karkas olarak bırakılan yaklaşık 75 kiloluk eti, iştahla midelerine indiren aslanları izleyenler ise, hayretler içerisinde kaldı. Ağaca bağlanan karkas eti, tek hamle ile koparan aslanlar, etrafına oturdukları eti parça parça yemenin keyfine vardı.

Böyle bir deneyimi daha önce hiç yaşamadıklarını belirten aile, çok heyecan duyduklarını, izlemenin ise keyifli olduğunu söyledi. Yaklaşık 206 bin metrekarelik bir saha üzerine kurulu bulunan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bir aslanın günde ortalama 5-6 kilogram et yediğini belirten yetkililer, günün bir kısmını dinlenerek geçiren bu vahşi kedilerin beslenme ve davranış zenginleştirme programına tabi tutulduğunu söyledi. Aslanların hayvanat bahçesinde veteriner, biyolog ve yetkililer tarafından kalorileri tek tek hesaplanan gıdalarla beslendiğini belirtirken, bugün verilen 75 kilo karkas eti yerken büyük keyif duyduklarını dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Aslanların Heyecan Verici Beslenme Gösterisi - Son Dakika

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