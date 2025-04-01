Bursa Hayvanat Bahçesi\'ndeki Kızıl Pandaların Eğlenceli Anları

Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki kızıl pandaların doğal ortamlarını aratmayan eğlenceli anları, kameralara yansıdı. Hayvanat bahçesinin sakinleri, günün büyük bölümünü hem dinlenerek hem de birbirleriyle oynayarak geçiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde kızıl pandalar, bakıcılarının kova ile çıkardığı sesle harekete geçmeye başladı. Hızla yemeklerini almak için bir panda koşarken, diğer yandan güneşli havanın keyfini çıkaran panda ise dinlenmeye çekildi. Panda bekçisi tarafından verilen taze elmaları midelerine indiren pandalar, güneşin tadını ağacın üstünde çıkararak dinlenmeye devam etti. Birbirleriyle dövüşerek eğlenen pandalar, keyifli bir şekilde vakit geçiriyor.

Kışın soğuk günlerinin ardından gelen güneşli havada pandaların keyifli halleri izleyenleri güldürürken, hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilere de büyük bir neşe kaynağı oldu. - BURSA