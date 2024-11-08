Bursa Hayvanat Bahçesi'nin 26. Yaşı Kutlandı - Son Dakika
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nin 26. Yaşı Kutlandı

Bursa Hayvanat Bahçesi\'nin 26. Yaşı Kutlandı

Bursa Hayvanat Bahçesi, kuruluşunun 26. yılını çocukların katıldığı etkinliklerle kutladı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, doğa ve hayvan sevgisi konularında bilgi vererek hayvanat bahçesinin önemine vurgu yaptılar.

08.11.2024 16:32  Güncelleme: 16:34
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Bursa'da yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 137 türden bini aşkın hayvana ev sahipliği yapan ve yediden yetmişe birçok ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nin kuruluşunun 26'ncı yılı, çocukların da katıldığı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin 26'ncı yaşı, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Basın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Us, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Bursa Hayvanat Bahçesi'ni kuran ve halen koordinatörlüğünü üstlenen Erdem Saker ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla kutlandı. Tanıtım filminin oynatıldığı programda, konser ve konuşmalar ile çocuklara hayvanları koruma konusunda bilgiler verildi.

"Hayvanat bahçemiz doğaya saygı, canlılara sevgi bilincini aşılıyor"

Bursa Hayvanat Bahçesi'ne emek veren herkese teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, hayvanat bahçesindeki her canlının kendine özgü ihtiyaçlarının gözetildiğini ve titizlikle korunduğunu söyledi. Başkanvekili Saldız, "Bursa Hayvanat Bahçesi, yılda bir milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. 137 farklı hayvan türünü barındıran Bursa Hayvanat Bahçesi, bünyesindeki 2 bin ağaç ile kentin adeta nefes alma alanıdır. Bursa Hayvanat Bahçesi, çocuklara ve gençlere doğaya saygı, canlılara sevgi ve ekolojik dengeyi koruma bilincini de aşılıyor. Hayvanat Bahçesi'nin kurulmasında büyük emeği olan geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Erdem Saker'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Erdem Saker'in Bursa Hayvanat Bahçesi'ni 26 yıl önce çocuklar için kurduğunu dile getirdi. Alanın sadece hayvanat bahçesi olmadığını, aynı zamanda huzur veren bir park ve eğitim alanı olduğunu ifade eden Direkçi, "Halkımız burayı sık sık ziyaret etmeli ve parka sahip çıkmalı. Burada gördüklerinizle birlikte doğa sevgisini hayatınıza yansıtın. Hayvanat Bahçemizin kurucusu, geçmiş dönem Belediye Başkanımız Erdem Saker'e ve emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, hayvanat bahçesinin insanlara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla kurulduğunu anlattı. Bu sevginin de çocuklarla başladığını söyleyen Saker, "Hayvanat bahçesini gezip hayvanlarla iç içe olan çocuklar, büyüdüklerinde onlara zarar vermeyecek. Böylece hayvan nesilleri de insan sevgisiyle yüzyıllarca yaşayacak. Hayvanat bahçemizin, yeni yılında da insanlara yeni ufuklar açmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar hep birlikte 26. yıl pastasını kesti. Daha sonra çocuklar Bursa Hayvanat Bahçesi'ni gezerek doğanın tadını çıkardı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Hayvanat Bahçesi'nin 26. Yaşı Kutlandı - Son Dakika

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