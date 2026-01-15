Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Çokgezer'e ziyaret - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'den Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Çokgezer'e ziyaret

15.01.2026 17:15  Güncelleme: 17:17
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'i ziyaret ederek eğitimin niteliğini artırmaya yönelik iş birliklerini görüşüp başarılar diledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'i makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, Nilüfer'de eğitimin niteliğini güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan iş birlikleri ele alındı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Başkan Şadi Özdemir, yerel yönetimlerin eğitime yalnızca fiziki yatırımlarla değil; eşitlik, erişilebilirlik ve nitelik ilkeleriyle katkı sunması gerektiğini vurguladı. Başkan Şadi Özdemir, "Bugüne kadar Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz projelerle çocuklarımız ve gençlerimiz adına önemli kazanımlar elde ettik. Nilüfer'de her çocuğun, hangi mahallede yaşarsa yaşasın, nitelikli eğitim imkanlarına ulaşmasını önemsiyoruz. Bu doğrultuda eğitim kurumlarımızla her zaman iş birliğine hazırız" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki süreçte de okul-yerel yönetim iş birliğini güçlendirecek projeler üzerinde birlikte çalışmayı önemsediklerini ifade etti.

Ziyaret, Nilüfer'de çocukların ve gençlerin eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında daha güçlü desteklenmesine yönelik ortak hedeflerin paylaşılmasıyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

