Bursa İnegöl\'de 183 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu, muhtar özür diledi

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çitli Mahallesi'nde düzenlenen 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinin ardından 183 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu. Yaşanan olayın ardından Çitli Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, vatandaşlardan özür dileyerek yaşanan sağlık sorunlarından dolayı derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

18 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 2 bin misafir ağırlandı. Mehteran gösterisi, semazen gösterileri ve yemek ikramlarının yapıldığı organizasyonun ardından bazı vatandaşların rahatsızlanması üzerine hastanelere başvurular yaşandı.

"Her şeyden önce insan sağlığı gelir"

Haftalar süren hazırlıklar ve büyük emekle gerçekleştirilen organizasyonun ardından yaşanan sağlık sorunlarının kendilerini derinden üzdüğünü belirten Çitli Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Değerli Çitli halkımız, kıymetli misafirlerimiz ve gönül dostlarımız. 18 Ekim Pazar günü gerçekleştirdiğimiz 2. Geleneksel Pilav Mevlidimizde bizleri yalnız bırakmayan, maddi ve manevi destekleriyle yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Haftalarca süren hazırlıklar, uykusuz geceler ve büyük bir emekle gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı organizasyonda yaklaşık 2 bin misafirimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Mehteranımız, semazen gösterilerimiz, bayraklarla süslenen köy meydanımız ve ikramlarımızla güzel bir birliktelik oluşturduk. Ancak organizasyonumuzun ardından bazı vatandaşlarımızın yaşadığı sağlık sorunları ve zehirlenme şüphesi taşıyan vakalar bizleri derinden üzmüştür. Gece saat 03.00'e kadar devlet hastanemizde ve özel hastanelerimizde tedavi gören hemşehrilerimizi ziyaret ederek yanlarında olmaya, geçmiş olsun dileklerimizi iletmeye gayret ettik. Her şeyden önce insan sağlığı gelir. Bu anlamlı günde böyle bir durumun yaşanmasını kesinlikle istemezdik. Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle rahatsızlık yaşayan tüm vatandaşlarımızdan, ailelerinden ve misafirlerimizden içtenlikle özür diliyor, hepsine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"Yaşananların aydınlatılması büyük önem taşıyor"

Organizasyonu yalnızca yemek ikram etmek amacıyla düzenlemediklerini vurgulayan Öztürk, etkinliğin geçmişleri anmak, dualar etmek ve köy halkını aynı sofrada buluşturmak amacı taşıdığını ifade etti. Öztürk, "Biz bu organizasyonu yalnızca yemek ikram etmek için değil; geçmişlerimizin ruhlarına bir Fatiha, gönüllerimize bir birliktelik, köyümüze de güzel bir hatıra bırakmak için düzenledik. Bunca emeğin ardından böyle bir olayla karşılaşmak bizleri gerçekten çok üzmüştür. Güzel hatıralarla hatırlanmasını istediğimiz organizasyonun yaşanan sağlık sorunlarıyla anılmasından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve yaşananların aydınlatılması büyük önem taşımaktadır" dedi.

"Gelecek yıl daha dikkatli olacağız"

Organizasyona katkı sunan gençlere, gönüllülere ve destek veren herkese teşekkür eden Mehmet Öztürk, Çitli Mahallesi'nde birlik ve beraberliği yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Öztürk, gelecek yıl düzenlenmesi planlanan etkinlikte gerekli tedbirleri ön planda tutacaklarını ifade ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı;

"Çitli için çalışmaya, birlik ve beraberliğimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Allah nasip ederse gelecek yıl da aynı hayır niyetiyle, daha dikkatli ve gerekli tedbirleri ön planda tutarak organizasyonumuzu gerçekleştirmeyi temenni ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Geçmişlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Yaşanan sağlık sorunları nedeniyle tekrar özür diliyor, tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."