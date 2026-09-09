Bursa- İnegöl’de 500 polisle asayiş uygulaması

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bin 500 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması, suç ve suç unsurlarının önlenmesine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 polisin katıldığı uygulamada, bin 500 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Araçların da denetlendiği uygulamalarda herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadı.