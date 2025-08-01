Bursa İtfaiyesi, Yangın Sonrası Temizlikte Örnek Davranış Sergiledi

Bursa'da çıkan orman yangınlarına müdahale sırasında malzemeleri ve hortumları zarar gören itfaiye ekipleri, yangın sonrası temizlik ve bakım çalışmasıyla örnek bir davranış sergiledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin o anları takdir topladı.

Bursa'da peş peşe çıkan orman yangınlarına itfaiye ekipleri günler süren müdahale sonrası kontrol altına aldı. Zorlu şartlar altında günlerdir alevlerle mücadele eden ekipler, görevlerinin ardından kullandıkları hortum ve ekipmanları detaylı şekilde temizledi. Yangın söndürme çalışmalarında yıpranan malzemelerin özenle yıkanması ve kontrol edilmesi, hem disiplinli çalışmanın hem de ekip ruhunun göstergesi oldu.

İtfaiyecilerin kendi elleriyle gerçekleştirdiği temizlik çalışması sosyal medyada da paylaşılırken, vatandaşlardan da büyük beğeni topladı. - BURSA