 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Emet-Tavşanlı yolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Emet-Tavşanlı yolunda incelemelerde bulundu

Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı, Emet ilçesinde hizmete giren 8 kilometrelik ek Emet-Tavşanlı yolunda incelemelerde bulundu. Emet Karayolları 14. Bölge Şefliği İdari Merkezi ve Şantiyesinde yapılan toplantıda, karla mücadele için kurulan ekip ve araç istasyonunda kazasız bir sezon geçirmek adına dualar edildi. İlçe Karayolları ekipleri, kış ve kar şartlarına karşı en aktif şekilde hizmet verebilmek için hazırlıklarını tamamladı.

Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Emet-Tavşanlı yolunda incelemelerde bulundu
10.01.2024 - 12:29,
Abone Ol

Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Umut Akyazı Emet ilçesinde yılbaşı itibarıyla hizmete giren 8 kilometrelik ek Emet- Tavşanlı yolunda incelemelerde bulundu.

Emet Karayolları 14. Bölge Şefliği İdari Merkezi ve Şantiyesinde Emet Kaymakamı Furkan Seyman, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve karayolları işçileri ile bir araya gelen Bölge Müdürü Akyazı çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emet Karayolları 14. Bölge Şefliğinin karla mücadele için kurduğu ekip ve araç istasyonunda kazasız belasız bir sezon geçirmek adına dualar edildi. İlçe Karayolları ekiplerinin, yaklaşan kış ve kar şartlarına karşı en aktif şekilde hizmet verebilmek için hazırlıklarını tamamladıkları belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tavşanlı, Akyazı, Bursa, Emet, Ulaşım, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Emet-Tavşanlı yolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika


13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48
Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09
Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57
Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52
Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44
Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima

Son Dakika
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:48 Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
10:57 Fenomen Neslim Güngen, eşinin kendisini aldattığını gözyaşları içinde anlattı
10:52 Dolar 29,97 seviyesinden işlem görüyor
10:44 Eleştirirken baltayı taşa vurdu! CHP'li Murat Emir'den öğretmenleri küçümseyen ima
10:44 Gram altın 1.954 liradan işlem görüyor
10:34 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in özel pilotu Nadia Marcinko ortadan kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 14:24:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürü Emet-Tavşanlı yolunda incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement