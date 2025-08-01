Bursa Kültür A.Ş.\'de Yönetim Değişikliği: Anıl Bayık Genel Müdür Oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Kültür A.Ş.'de görev değişikliği yaşandı. Kültür A.Ş.'nin mevcut Genel Müdürü Yankı İçöz'ün yerine genel müdürlük görevine daha önce belediye bünyesinde çeşitli kademelerde görev yapmış olan Anıl Bayık getirildi.

Turizm sektöründeki tecrübesi ve kültürel alanlardaki çalışmalarıyla tanınan Anıl Bayık, geçmişte birçok özel şirkette genel müdürlük görevinde bulunmasının yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de turizm koordinatörlüğü ve Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği Koordinatörlüğü gibi görevlerde de yer almıştı.

Anıl Bayık'ın önümüzdeki haftanın başında yeni görevine resmen başlaması bekleniyor.

Yankı İçöz ise görev değişikliğini sosyal medyasından şu sözlerle duyurdu, "Bu bir veda değil yeni bir başlangıç Başkanımız Mustafa Bozbey'in kararıyla 27 Mayıs 2024 tarihinde başlayan Kültür AŞ Genel Müdürlüğü görevim bugün itibariyle sona ermiştir. Yeni görevim Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Yayın Yönetmenliği olarak devam edecektir. Kültür Aş. Genel Müdürlüğü'ne atanan sevgili arkadaşım Anıl Bayık'a yeni görevinde başarılar diliyor, Başkanımız Mustafa Bozbey'e teşekkür ediyorum." - BURSA