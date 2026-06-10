Bursa Lisesi, Dünya Kupası Marşıyla Birinci Oldu - Son Dakika
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Bursa Lisesi, Dünya Kupası Marşıyla Birinci Oldu

Bursa Lisesi, Dünya Kupası Marşıyla Birinci Oldu
10.06.2026 16:35
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Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, 'A Milli Futbol Takımı' marşıyla yarışmada birinci oldu.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, "A Milli Futbol Takımı Dünya Kupası Finalleri" temalı beste yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen yarışmada, halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Bizim Çocuklar' adlı eser birincilik elde etti. Söz ve bestesi öğrenciler Emin Utku Özçivi, İlker Gerez, Arda Aktüre ve Emir Ali Coşkungün tarafından hazırlanan marş, performansıyla hem jüri üyelerinin hem de vatandaşların beğenisini kazandı.

Öğrencilerin başarısında koordinatör öğretmenler Cemil Hadi Bulut, Mehtap Keşan Akdoğan, Mehmet Emin Bilen ve Burhan Büke'nin de önemli katkı sağlarken, Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürü Remzi Ayaz, "Ruhu sahadan, duası milletten, marşı ise Güzel Sanatlar Lisesi'nden sloganıyla açılan bu yarışmada birinci olmaktan dolayı mutluyuz. Öğrencilerimle, öğretmenlerimizle bu çalışmada büyük emek harcadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. En etkin şekilde maarif modelinin uygulandığı bu yarışmayı açtığından dolayı Milli Eğitim Bakanlığımıza ve amirlerimize de teşekkür ediyoruz. Öğrenciler çok büyük emek verdiler. Ciddi zaman harcadılar. Milli Takımımızın dünya şampiyonu olması için beslediler. İnşallah bu marşı maçlar boyunca tekrar edecekler" dedi.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden marşı seslendiren solist Emin Utku Özçivi ise, "Çok gurur verici bir şekilde birinci olduk. Türkiye'ye ve Bursalı vatandaşlara teşekkür ediyoruz. Biz bu marşı yazarken, sahadaki abilerimizin gol attığındaki sevincini hissettik. Son 5'e kaldığımızda, heyecanımız kat kat arttı. Bütün marşlar şahaneydi. Bize destek olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Bursa'nın genç müzisyenleri, elde ettikleri başarıyla kente gurur yaşattı. Klip çekimlerinde Bursa Yıldırım Ticaret MTAL öğretmen ve öğrencileri de büyük katkı sundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Lisesi, Dünya Kupası Marşıyla Birinci Oldu - Son Dakika

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