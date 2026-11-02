Bursa metrosunda unutulan pasaportlu çantayı temizlik görevlisi sahibine ulaştırdı

Bursa'da metroda unutulan ve içerisinde pasaport ile döviz bulunan çanta, temizlik görevlisinin dikkati sayesinde sahibine ulaştırıldı. Endonezya uyruklu üniversite öğrencisi Rahmawati Kualika Foebiannitra, ülkesine yapacağı uçuşa bir gün kala pasaportuna ve eşyalarına kavuştu. Genç kadının çantasını teslim alırken sevinçten secdeye kapandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Endonezyalı üniversite öğrencisi Rahmawati Kualika Foebiannitra, 29 Ekim'de Acemler Metro İstasyonu'nda aktarma yapmak için vagondan indiği sırada içerisinde pasaportu, bir miktar döviz ve kişisel eşyalarının bulunduğu sırt çantasını oturduğu yerde unuttu. Gece saatlerinde temizlik işlemleri için Odunluk Mahallesi'nde bulunan BursaRay İşletme ve Bakım Müdürlüğü'ne çekilen vagonda temizlik yapan görevli İsmail Ertürk, çantayı fark etti. Çantayı bulan Ertürk, durumu şefine bildirerek gerekli işlemlerin yapılmasını sağladı. Tutanakla teslim alınan çanta, kayıp eşya bürosuna götürüldü. Bunun üzerine BURULAŞ Kişiselleştirme Birimi görevlileri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çantanın sahibini ve seyahat güzergahını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından öğrenciye ulaşılarak çantasının bulunduğu bildirildi.

Uçuşundan bir gün önce pasaportuna kavuştu

Endonezyalı öğrenci Rahmawati Kualika Foebiannitra, Osmangazi ilçesinde bulunan kayıp eşya bürosuna davet edildi. Kimlik tespitinin yapılması ve çantadaki eşyaların kendisine ait olduğunun doğrulanmasının ardından çanta genç kadına teslim edildi. İki gün sonra Endonezya'ya uçacağı öğrenilen Foebiannitra'nın, ülkesine dönüşünden bir gün önce pasaportuna kavuşması büyük mutluluk yaşattı. Çantasını teslim alan genç kadın, sevinç ve heyecanına hakim olamayarak secdeye kapandı.

Sevinçten secdeye yattı, o anlar güvenlik kamerasında

Öğrencinin çantasına kavuştuğu sırada yaşadığı büyük sevinç, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, eşyalarını teslim alan genç kadının secdeye kapandığı, görevlilerin ise heyecanlanan öğrenciyi sakinleştirmeye çalışarak kendisine su ikram ettiği görüldü.