Bursa'nın Acemler Bölgesindeki Ulaşım Sorunları Çözüldü - Son Dakika
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Bursa'nın Acemler Bölgesindeki Ulaşım Sorunları Çözüldü

Bursa\'nın Acemler Bölgesindeki Ulaşım Sorunları Çözüldü

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Acemler'deki ilave şerit çalışmalarını tamamlayarak İzmir ve Mudanya istikametlerinde kesintisiz ulaşım sağladı. Trafik sıkışıklığını büyük ölçüde azaltan projenin detayları açıklandı.

04.03.2025 15:01  Güncelleme: 15:04
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Acemler'deki ilave şerit çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Böylelikle, Acemler İstasyonu ve BUSKİ binası önünden itibaren sol 3 şeritten İzmir istikametine, sağ şeritlerden ise Mudanya ve Hürriyet tarafına kesintisiz ulaşım sağlanırken, bölgedeki yoğunluk da büyük ölçüde giderildi.

Bursa'nın daha yaşanabilir kent olması ve daha konforlu bir ulaşım ağına kavuşması için birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğin düğüm noktalarından olan Acemler'de önemli bir çalışmayı tamamladı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Bursa İzmir Karayolu Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arasındaki Soğukkuyu kavşak bölgesinde yürütülen yol genişletme ve bordür düzenleme çalışmaları bitirildi.

Çalışmalarda 50'ye yakın iş makinesi görev alırken, asfalt çalışmaları kapsamında bin 523 ton frezeleme, 933 ton dolgu, 608 ton alt temel, 2 bin 496 ton PMT, 965 ton bitümlü temel, 69 ton binder ve 3 bin 730 ton aşınma asfalt işlemi yapıldı. Toplamda 8 bin 868 ton malzeme imalatı gerçekleştirilirken, yağmursuyu deplasesi için toplamda 25 taban ve ızgaradan oluşan imalat yapıldı.

Kazı dolgu çalışması kapsamında ise 16 bin metreküp kazı, 23 bin 375 ton alt temel dolgu serme sıkıştırma, bin 250 metre aydınlatma hattı, 30 adet aydınlatma direği, 3 adet elektrik panosu işlemi yapılırken, bordür-tretuvar çalışmaları kapsamında 2 bin 300 metre bordür, 3 bin 250 metrekare parke döşenmesi, 245 metreküp beton işlemi yapıldı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Acemler-Soğukkuyu arası İzmir istikametinde 16 adet 'Yönlendirme Oku' uygulamasıyla birlikte 4 adet 'Mudanya' ve 12 adet 'İzmir' yönlendirme şablonu uygulaması, 2,1 kilometre orta çizgi ve 1,4 kilometre kenar çizgi çalışması gerçekleştirildi. İzmir istikameti gidiş yönünde 2,4 kilometre orta çizgi ve 4,6 kilometre kenar çizgi çalışması yapıldı.

"Yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin en büyük sorunlarından birisinin trafik ve ulaşım olduğunu belirterek bu yönde bilimsel çalışmalar ışığında önemli adımlar attıklarını söyledi. Bursa ulaşımının can damarı olan Acemler'deki trafik sıkışıklığını gidermek için bir süre önce başlattıkları çalışmaların tamamlandığını dile getiren Başkan Bozbey, "Çalışmaların tamamlanmasıyla yol güzergahları birbirinden tamamen ayrıldı. Acemler İstasyonu ve BUSKİ binası önünden itibaren sol 3 şeritten İzmir istikametine, sağ şeritlerden ise Mudanya ve Hürriyet'e kesintisiz ulaşım sağlanabiliyor. Sürücüler, Soğukkuyu çıkışının devamında Mudanya ve Nilüfer güzergahlarına devam edebiliyor. Bu çalışmayla bölgedeki trafiğin rahatladığını ve sıkışıklığın büyük ölçüde önlendiğini söyleyebiliriz. Ulaşım konusunda yatırımlarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'nın Acemler Bölgesindeki Ulaşım Sorunları Çözüldü - Son Dakika

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