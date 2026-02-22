Osmanlı'nın doğuşuna Bursa'da ışık tutuldu - Son Dakika
Osmanlı'nın doğuşuna Bursa'da ışık tutuldu

22.02.2026 13:06  Güncelleme: 13:07
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bellek Bursa' söyleşi programında, Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Osmanlı'nın kuruluş çağını anlattı. Etkinlikte Bursa'nın tarihi ve kültürel mirası vurgulanarak, geçmişin geleceğe aktarılması hedeflendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'nın Fethinin 700. yılı kutlamaları kapsamında düzenlediği programa konuk olan Tarihçi, Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, katılımcıları Osmanlı'nın kuruluş çağına götürdü.

Bursa'nın tarihi birikimini ve kültürel hafızasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen 'Bellek Bursa' söyleşilerinin son konuğu, Tarihçi, Yazar ve Akademisyen Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan oldu. "Uçbeyliğinden Cihanşümul İmparatorluğa: Osmanlı'nın Kuruluş Dinamikleri" başlığıyla gerçekleştirilen söyleşiye tarih meraklıları yoğun ilgi gösterdi. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programda, Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci siyasi, askeri ve sosyolojik boyutlarıyla değerlendirildi. Uç beyliği yapısından imparatorluğa uzanan sürecin dinamiklerinin anlatıldığı program, dinleyenleri tarihi bir yolculuğa çıkardı.

"Geçmişten aldığımız güçle geleceği inşa ediyoruz"

Programa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'nın sıradan bir kent olmadığını, köklü bir medeniyetin hafızası olduğunu vurguladı. Bursa'nın, Osmanlı'nın doğduğu ve bir dünya imparatorluğuna dönüşme yolculuğunun başladığı kadim bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, "Bu toprakların tarihini doğru anlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak sorumluluğunu taşıyoruz. 'Bellek Bursa' etkinlikleri kentimizin kültürel mirasını diri tutuyor. Akademik ve entelektüel birikimi de hemşehrilerimizle buluşturuyor. Geçmişten aldığımız güçle geleceği inşa ediyoruz. Bursa, 700 yıllık fetih ve medeniyet birikimine sahip bir kent. Kentin kültürel ve tarihi değerlerini yaşatmaya yönelik etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

