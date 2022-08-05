Bursa'da fıkra gibi olay: Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar - Son Dakika
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Bursa'da fıkra gibi olay: Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar

05.08.2022 14:25
Bursa'da fıkra gibi olay: Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar

Bursa'nın İznik ilçesinde gözüne cisim kaçan bir genç, hastanede bulamadığı şifayı tornacıda buldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde gözüne cisim kaçan bir genç, hastanede bulamadığı şifayı tornacıda buldu. Üç gün hastane hastane gezen gencin gözündeki cismi sanayideki bir tornacı çıkardı.

İznik'te sahil yolunda kafe işleten Hüseyin Şener, gözüne bir cisim girmesi sonucu tam 3 gün hastaneleri dolaştı. Hastanelerde gereken tedavinin yapılmasına rağmen herhangi cisme rastlanmadı. Gözündeki ağrı devam eden genç adam, durumu yakın arkadaşına anlattı. Yakın arkadaşı Hüseyin Şener'i Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan sanayi sitesine götürdü. Doktor koltuğu yerine kendisini tornacıda bulan Şener, olanların bir şaka olduğunu zannetti. Kısa süre içinde tornacı ilk önce genç adamın gözüne sıvı damlatarak, büyüteç ile gözün içine giren ufak dikeni çıkardı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Hüseyin Şener, "Üç gün hastane hastane gezdim, gözümde bir şey olmadığını söylediler. Tabii uykusuz kaldım. Bir arkadaşıma durumu anlattım ve beni Bursa Yenişehir ilçesinde bir tornacıya götürdü. Burada gözüme bir sıvı damlatıp, cismi çıkardılar. Halen şoktayım. Sağlığıma kavuştum. Tornacı arkadaşa teşekkür ederim" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Hüseyin Şener, İznik, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da fıkra gibi olay: Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da fıkra gibi olay: Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar - Son Dakika
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