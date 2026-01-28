Bursa, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde tanıtıldı - Son Dakika
Yerel

Bursa, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde tanıtıldı

Bursa, Suudi Arabistan\'ın Cidde kentinde tanıtıldı
28.01.2026 11:14  Güncelleme: 11:17
Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, 'Tüm Zamanların En Güzel Şehri Bursa' mottosuyla Cidde'de düzenlediği tanıtım programında kentin turizm olanaklarını uluslararası kamuoyuna sundu. Programda, Bursa'nın avantajları ve turizm rotaları detaylı bir şekilde paylaşıldı.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, "Tüm Zamanların En Güzel Şehri Bursa" mottosuyla kentin turizm potansiyelini Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen özel bir tanıtım programıyla uluslararası kamuoyuna sundu.

Program; Bursa'dan belediye başkanları, Bursalı turizm profesyonelleri, Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Türk Hava Yolları Cidde Ofisi yöneticileri, basın mensupları ile Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren tur operatörleri katıldı. Tanıtım programında ise, Türk Hava Yolları Cidde Ofisi Genel Müdürü Salih Döğenci, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel yer aldı.

Program kapsamında Bursa'nın destinasyon kimliği kapsamlı biçimde ele alınırken, turizm rotaları ve Suudi Arabistanlı ziyaretçilere sunduğu avantajlar detaylarıyla paylaşıldı. Etkinlik süresince gerçekleştirilen B2B görüşmelerle iş birlikleri güçlendirilirken, Bursa Yenişehir Havalimanı'nın direkt ve charter uçuşlara açık olması özellikle vurgulandı.

Program çerçevesinde konuşma gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki turizm ilişkilerinin son dönemde ivme kazandığını belirterek, bu tür tanıtım faaliyetlerinin iki ülke arasındaki turizm iş birliklerine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz adına konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise Bursa'nın uluslararası tanıtım vizyonuna, Suudi Arabistan pazarıyla geliştirilen iş birliklerine ve kentin güçlü turizm potansiyeline dikkat çekti.

Stratejik coğrafi konumu sayesinde Bursa, Türkiye'de tatil yapmak isteyen Suudi Arabistanlı turistler için merkezi bir destinasyon olarak öne çıkıyor. İstanbul, Balıkesir ve Eskişehir gibi önemli şehirlere kara yoluyla yaklaşık bir saatlik mesafede yer alan Bursa; Uludağ Kayak Merkezi, termal ve sağlık turizmi imkanları, zengin mutfağı, Osmanlı mirasını yansıtan han ve külliyeleri, güçlü sağlık turizmi altyapısı ve dört mevsim turizme uygun iklimiyle dikkat çekiyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren 550 otel ve 465 seyahat acentesiyle Bursa, turizm sektöründe güçlü bir deneyim ve kapasiteye sahip bulunuyor.

Öte yandan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, 28-30 Ocak 2026 tarihleri arasında Cidde Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan JTTX Cidde Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na da katılım sağlayacak. Bursa hakkında detaylı bilgi almak ve tur paketlerini incelemek isteyen ziyaretçiler, fuar süresince Bursa standını ziyaret edebilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

