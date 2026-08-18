Osmangazi’de su kesintisi
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BUSKİ çalışmaları nedeniyle Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi ve civarında 19 Ağustos 2026'da 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine su kesintisi yapılacağı açıklandı.
Büyükşehir Belediyesi'nden açıklamada şöyle denildi:
"BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi ve civarında 19 Ağustos 2026 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur."
Kaynak: İHA
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