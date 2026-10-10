Bursa Osmangazi\'deki bakkalın parasını iki öğrenci kardeş kapı altından bıraktı

Bursa Osmangazi'deki bakkalın parasını iki öğrenci kardeş kapı altından bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi'de iki öğrenci kardeş, namaz için kilitlenen bakkalın önündeki meyve sularının parasını güvenlik kamerasına gösterip kapının altından bıraktı. İşletme sahibi Mustafa Targay, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.
Bursa'da mahalle bakkalının kapısının kilitli olduğunu gören iki öğrenci kardeş, aldıkları meyve sularının parasını güvenlik kamerasına göstererek kapının altından bıraktı. Öğrencilerin örnek davranışı, işletme sahibinin takdirini topladı.
Osmangazi ilçesinde 30 yıldır esnaflık yapan Mustafa Targay (57), öğle saatlerinde namaz kılmak için iş yerini kilitleyerek ayrıldı. Bu sırada bakkalın önüne gelen iki öğrenci kardeş, kapının önünde bulunan meyve sularını aldı. Kapının kilitli olduğunu fark eden kardeşler, aldıkları ürünlerin parasını güvenlik kamerasına gösterdikten sonra kapının altından içeri bıraktı.
Öğrencilerin sergilediği örnek davranış, güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan etkilenen işletme sahibi Mustafa Targay, duyarlılıklarından dolayı çocuklara ve ailelerine teşekkür etti.
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