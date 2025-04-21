Bursa Parkları 500 Bin Lale ile Rengarenk Oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce dikilen 500 bin lale ve diğer çiçeklerle kentin park ve bahçeleri rengarenk oldu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, Hüdavendigar Kent Parkı, Erdem Saker Botanik ve Merinos parkları ile Reşat Oyal Kültürparkı'na 500 bin lale ve diğer çiçeklerden dikti.

Havaların ısınmasıyla açan birbirinden renkli laleler Osmanlı payitahtını adeta çiçek bahçesine çevirdi.

Özellikle Hüdevandigar Kent Parkı, geniş alanı ve açan rengarenk çiçekleriyle, içinden geçen Nilüfer Çayı'yla, Bursalılara stresten uzak farklı bir ortam sunuyor. Sabah saatlerinde yürüyüş için Kent Parkı'na gelenler laleler ve çiçeklerin sunduğu görsel şölen arasında yürüyor, adeta renklerin arasında kayboluyor.

Kent estetiğine önem verdiklerini ve Bursalılara daha yaşanabilir bir çevre sunmayı hedeflediklerini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'daki büyük kent parklarını 100 bin sümbül soğanı ve 500 bin lale soğanıyla donattıklarını, 2 milyona yakın yazlık çiçek ekiminin de yapılacağını kaydetti.

Lalenin payitahta çok yakıştığını ve kenti renklendirdiğini aktaran Bozbey, Bursa'nın dört bir yanında huzurlu bir yaşam için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini söyledi. - BURSA