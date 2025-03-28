Bursa Protokolü Bayramlaşma Töreninde Bir Araya Geldi

Bursa protokolü, valilik binasında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.
Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. - BURSA
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