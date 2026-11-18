Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi ve BAL-GÖÇ Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Salih Metin'in kayınpederi, emekli öğretmen Rıdvan Taşdelen 72 yaşında hayata veda etti. Taşdelen dualar arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Aslen Rizeli olan ve 72 yaşında hayatını kaybeden, iki çocuk babası emekli öğretmen Rıdvan Taşdelen'in cenazesi, DOSAB Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Taşdelen'in cenaze törenine Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emre Duman, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ve Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Rıdvan Taşdelen'in naaşı dualar eşliğinde Hasköy Mezarlığı'nda defnedildi.