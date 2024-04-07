Bursa Ticaret Borsası Sahur Etkinliğiyle Birlik ve Beraberliği Vurguladı

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Bursa Ticaret Borsası, sahur etkinliğinde kent protokolünü buluşturdu. Ramazan ayının ruhuna uygun sıcak bir atmosferde geçen programda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile Meclis Başkanı Mehmet Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşen sahur programına, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il emniyet ve yargı mensupları, rektörler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti il başkan ve yöneticileri, STK temsilcileri, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, ilçe Oda ve Borsa başkan ve yöneticileri, basın mensupları ile Bursa TB Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri katıldı.

"Birlik ve beraberliğimiz daim olsun"

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Ramazan ayının, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, dostlukları güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. "Ramazan ayı, bizlere bir araya gelme, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hatırlatıyor. İş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının liderleri ve kamu yöneticileriyle bir araya gelerek Ramazan'ın manevi atmosferini paylaşmak, bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı" dedi.

"100 yıldır Bursa için çalışıyoruz"

Bu yıl 100. yılını kutlayacak olan Bursa Ticaret Borsası'nın, bir asırdır Bursa'nın iktisadi ve beşeri yönden kalkınması için projeler ürettiğini, kentin tüm dinamikleri ile iş birliği içerisinde çalıştığını vurgulayan Başkan Özer Matlı, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm paydaşlarımızla, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle, Ramazan ayının tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor, başta siz değerli misafirlerimiz ve üyelerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu. - BURSA