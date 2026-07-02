Bursa TOSİAD Kuruldu - Son Dakika
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Bursa TOSİAD Kuruldu

Bursa TOSİAD Kuruldu
02.07.2026 16:47
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Bursa Tokatlı Sanayici İş İnsanları Derneği, ticari ve kültürel bağları güçlendirecek projelerle tanıtıldı.

Bursa'da kurulan Bursa Tokatlı Sanayici İş İnsanları ve Bürokratlar Derneği (Bursa TOSİAD), düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Dernek yönetimi, Bursa ile Tokat arasındaki ticari, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını açıkladı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Bursa TOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uçak, derneğin kuruluş amacına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bursa'nın üretim gücü ile Tokat'ın köklü geçmişini ortak projelerde buluşturmayı hedeflediklerini belirten Uçak, iş dünyası başta olmak üzere birçok alanda dayanışmayı artıracak çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

İki şehir arasındaki bağın yalnızca hemşehrilikten ibaret olmadığını ifade eden Uçak, ortak tarihi mirasa dikkat çekerek, Oğuzların Kızık Boyu'nun Tokat'tan Bursa'ya uzanan geçmişinin iki şehir arasındaki kültürel bağları güçlendirdiğini dile getirdi.

Derneğin, Bursa'da faaliyet gösteren Tokatlı sanayici, iş insanı, bürokrat ve farklı meslek gruplarını aynı çatı altında buluşturacağını kaydeden Uçak, oluşturulacak dayanışma ağı sayesinde üyeler arasında iş birliğinin gelişeceğini ve bunun kent ekonomisine de katkı sağlayacağını belirtti.

Yönetim anlayışlarında liyakat, istişare ve ortak aklın ön planda olacağını vurgulayan Uçak, faaliyetlerini toplumsal fayda odaklı yürüteceklerini ifade etti. Konuşmasında Anadolu'nun paylaşma kültürünü simgeleyen "isar" anlayışına da değinen Uçak, derneğin tüm çalışmalarında yardımlaşma ve dayanışmayı esas alacaklarını söyledi.

Bursa ile Tokat arasındaki ticari ilişkileri geliştirecek projeler hazırladıklarını aktaran Uçak, istihdamı artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Derneğin uzun vadeli hedefleri arasında Bursa'da sosyal yaşam merkezi oluşturulmasının da bulunduğunu ifade eden Uçak, bu merkezin hemşehrileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası olacağını söyledi.

Eğitim alanında da çeşitli projeler hazırladıklarını belirten Uçak, Bursa'da öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi Tokatlı öğrencilere burs desteği verileceğini, lisansüstü eğitim ve akademik çalışmalara yönelik destek programlarının da hayata geçirileceğini kaydetti.

Konferans, panel ve seminerlerle iş dünyası, kamu kurumları ve akademisyenleri aynı platformda buluşturmayı planladıklarını dile getiren Uçak, Bursa ile Tokat arasındaki ekonomik ve kültürel iş birliklerini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konuşmasının sonunda Bursa TOSİAD'ın yalnızca üyelerine hizmet veren bir dernek olmayacağını belirten Uçak, kentin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak projeler üretmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Dil Birliği, El Birliği ve Türkiye Birlikteliği İçin Varız" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa TOSİAD Kuruldu - Son Dakika

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