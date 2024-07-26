Bursa Uludağ Üniversitesi Mezunlarından Filistin'e Destek - Son Dakika
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Bursa Uludağ Üniversitesi Mezunlarından Filistin'e Destek

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezuniyet programına katılan bir grup öğrenci, Filistin'de yaşanan katliama sessiz kalmadı. Öğrenciler, mezuniyet programında Filistinli öğrencilerin mezun olamamasına dikkat çekmek için kefiye ve pankart taşıdı. Savaş mağduru çocukların da bulunduğu grup, Filistinlilerin çocukların kefen değil, mezuniyet cübbesi giymesini istedi.

26.07.2024 12:09
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Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet programına katılan bir grup öğrenci Filistin'de yaşanan katliama sessiz kalmadı. Öğrenciler, "Biz mezun olduk ama Filistin bu sene hiç mezun vermedi" dedi.

Öğrenciler mezuniyet programına kollarına bağladıkları kefiye ve pankart ile çıktı. İçlerinde savaş mağduru çocukların da bulunduğu bir grup öğrenci adına Hanife Seyman, "Biz Mezun Olduk ama Filistin Bu Sene Hiç Mezun Vermedi" yazılı pankart açarak Filistinli öğrencilerin mezun olamamasının üzüntüsünü yaşadı, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

"Filistinliler için sessiz kalmak istemedik. Çocuklar kefen değil, mezuniyet cübbesi giysin"

Suriye savaşı mağdurlarından Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrencisi Ahmet Hüseyin ve Hanife Seyman öğrenciler adına yaptıkları açıklamada, "Arkadaşlarımla birlikte mezuniyetimizi kutladık. Tabi ki hiçbir zaman aklımızdan çıkmayan Filistin'i de unutmadık. Arkadaşlarımla birlikte sembolik bir kefiye taktık. Ben de savaş mağduru bir çocuk olarak artık çocukların, öğrencilerin kefen değil de cübbe giymesini daha rahat bir yaşam yaşamasını diliyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Uludağ Üniversitesi Mezunlarından Filistin'e Destek - Son Dakika

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