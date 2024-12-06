Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi\'nde Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin 50. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen uluslararası sergiye 11 ülkeden 304 sanatçı katıldı. Küratörlüğünü Zeynep Afra Soyuer'in üstlendiği sergi, doğa ve sanata dair duyguları sanatsal bir dille ifade ediyor.

06.12.2024 09:55  Güncelleme: 09:56
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Bursa Uludağ Üniversitesinin 50. yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen uluslararası sergiye 11 ülkeden 304 sanatçı eserleriyle katıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Zeynep Afra Soyuer'ın küratörlüğünde hazırlanan "Yeşil Mektuplar: Kökten Dala Ağaç Temalı Uluslararası Posta Sanatı Sergisi" 2 Aralık 2024 tarihinde BUÜ Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide yer alan eserler, farklı kültürlerden gelen sanatçıların doğaya, insana ve sanata dair duygu ve düşüncelerini sanatın evrensel dili zemininde yansıtıyor. Serginin açılış konuşmasında küratör Öğr. Gör. Zeynep Afra Soyuer, Bursa Uludağ Üniversitesini 50 yıldır büyüyen ve dallarıyla dünyaya uzanan bir ağaca benzeterek şunları söyledi:

"Yeşil Mektuplar Kökten Dala Ağaç Temalı Posta Sanatı Sergisi, bu ağacın dallarından yayılan bir çağrının yansımasıdır. Posta sanatı, yalnızca bir sanat formu değil; sınırları, mesafeleri ve dilleri aşan bir bağ kurma biçimidir. Sergimiz, sanatın bireysel bir ifade biçimi olmasının ötesinde, bir iletişim aracı, bir umut taşıyıcısı ve bir değişim gücü olduğunu hepimize hatırlatıyor."

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi'nin de katıldığı serginin açılışında bir konuşma yapan BUÜ Güzel Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Ali Sait Liman, "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü yaklaşık üç yıl önce kurulmasına rağmen düzenlediği etkinliklerle dikkat çekiyor. Hazırlanan sergi yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda doğaya karşı duyulan sorumluluğun bir ifadesi. 50 yıllık geçmişiyle bilim, sanat ve kültür alanında önemli bir birikime sahip olan Bursa Uludağ Üniversitesi bu sergiyle geleceğe umut taşıyan bir vizyon sunuyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Uluslararası Posta Sanatı Sergisi Açıldı - Son Dakika

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