Bursa Valisi Erol Ayyıldız, şehit babaları ve gazi babalarla bir araya geldi

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, 'Babalar Günü' münasebetiyle şehit babaları ve kahraman gazilerle bir araya geldi.

Onların vatan uğruna şehit düşen kahramanların bizlere olan emaneti, vakur duruşları ve varlıklarıyla milletimize güç veren gerçek kahramanları olduğunu belirten Bursa Valisi Erol Ayyıldız, "Başta şehitlerimizin ve gazilerimizin muhterem babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü en kalbi duygularla kutluyor, ebediyete irtihal eden tüm babalarımızı rahmetle anıyoruz. Sevginin ve güvenin en güçlü sembolü olan baba, yuvanın direği, ailenin kalbi, şefkatin ve fedakarlığın timsalidir. Yüreğiyle, emeğiyle, vaktiyle ve bilgeliğiyle bir ömür ailesine kol kanat geren, her türlü imkanını evlatlarının huzuru, refahı ve geleceği için seferber eden tüm babalarımız, her türlü hürmeti ve takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Aile kurumunun taşıyıcı kolonu olan babalarımız, evlatlarını sadece sevgiyle değil; aynı zamanda sorumluluk, adalet, merhamet ve vatan sevgisiyle beslemekte, güçlü bireyler ve güçlü bir toplumun oluşmasında en temel rolü üstlenmektedir. İnsanlığa örnek teşkil edecek bir değerler manzumesine sahip kültürümüzde anaya babaya iyi davranmak en temel hassasiyetlerimizdendir. Nitekim, İlahi Kelam "Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara 'öf!' bile deme; onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle." şeklinde buyurmuştur. Anaya babaya iyi davranmak, hatta onlara "öf" bile dememekle emrolunduğumuz bir değerler dünyasının varisleriyiz. Bu anlayışla bizlere düşen görev; hayatımızın her anında yanımızda olan, bizlere yol gösteren, dualarıyla güç veren babalarımızın gönüllerini hoş tutmak ve vefamızı layıkıyla göstermektir. Bu vesileyle, evlatlarını vatan toprağına emanet eden kahraman şehitlerimizin kıymetli babaları başta olmak üzere, tüm babaların Babalar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, Rahmet-i Rahman'a kavuşmuş tüm babalarımızı dualarla yad ediyorum." - BURSA