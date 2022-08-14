Bursa Yıldırım ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz, Sümmani Şenliklerinde hemşerileri ile buluştu - Son Dakika
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Bursa Yıldırım ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz, Sümmani Şenliklerinde hemşerileri ile buluştu

14.08.2022 12:53
Bursa Yıldırım ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz, Sümmani Şenliklerinde hemşerileri ile buluştu

Bursa Yıldırım İlçesi Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Aşık Sümmani'yi Anma Şenlikleri'ne katılmak için Narman'a geldi.

Bursa Yıldırım İlçesi Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Aşık Sümmani'yi Anma Şenlikleri'ne katılmak için Narman'a geldi.

Bursa Yıldırım İlçesi Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Erzurum'un Narman ilçesinde düzenlenen Aşık Sümmani'yi Anma Şenlikleri'ne katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Narman'a geldi.

Etkinlikte konuşma yapan Bursa Yıldırım İlçesi Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bugün burada, doğduğumuz topraklarda sizlerle beraber olmaktan Aşık Sümmani şenliklerinde buluşmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Dünya bir han bizlerde birer yolcuyuz. Aşık Sümmani'de hiç şüphesiz ki bu yolculardan biriydi. 107 sene önce o da bir yolcu olarak bu handan gelip geçti. Ancak onun eserleri hala yaşamaya devam ediyor. Bir insan için en büyük nimet eserlerinin ölümsüz olmasıdır. Onun için Aşık Sümmani'yi ve diğer aşıklarımız insanlık için eser bırakan tüm büyüklerimizi saygıyla yad ediyoruz. Bizde Bursa'da bu topraklardan aldığımız ilhamla Aşıklık geleneğini Bursa'da sürdürmeye devam ediyoruz. Yine bu bölgelerin değeri olan Aşık Müdamiyi, Aşık Şenliği, Aşık Zülaliyi ve çağdaş aşıklarımızı yad edecek, onların miraslarını gençlerimize, gelecek kuşaklarımıza ulaştıracak etkinlikler, programlar, sempozyumlar düzenliyoruz. Hem Bursa'nın hem de Erzurum'un bir değeri olan Aşık Reyhani'yi de uluslararası bir sempozyumla yad ederek bu işi ölümsüzleştirdik. Bizleri gönül sofrasında ağırlayan değerli belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu işe öncülük eden değerli dostumuz Erkan Aydın hocamıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Biraz önce bize bir görev tebliğ etti kıymetli başkanım, uygun görürseniz inşallah bizde burada yapılacak düzenlemeler ile ilgili sizlere katkı vermek için hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizi de bu güzel hizmette ortak etmenizden bahtiyar oluruz inşallah. Bir kez daha tüm şehitlerimizi, Aşık Sümmaniyi rahmetle ve dualarla yad ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bursa Yıldırım ilçesi Belediye Başkanı Yılmaz, Sümmani Şenliklerinde hemşerileri ile buluştu - Son Dakika

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