Bursalı Dağcılar Uludağ'ın Gizli Kalmış Şelalelerini Keşfetti - Son Dakika
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Bursalı Dağcılar Uludağ'ın Gizli Kalmış Şelalelerini Keşfetti

Bursalı Dağcılar Uludağ\'ın Gizli Kalmış Şelalelerini Keşfetti

Bursa'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bir günde, Uludağ'a çıkan dağcılar eriyen kar sularıyla oluşan buz gibi şelaleleri görüntüledi. Sıfır dereceye yakın olan şelale sularında serinlemek isteyen dağcılar, suların inanılmaz soğuk olduğunu ve kuvvetinin insanı sürükleyecek şekilde olduğunu dile getirdi. Dron ile çekilen görüntülerde, insanların ayak basmadığı şelale ve derelerin güzelliği gözler önüne serildi.

07.07.2024 10:59
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Bursalı dağcılar Uludağ'ın gizli kalmış güzellikleri, zirveden dökülen buz gibi şelalelerini görüntüledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sebebiyle insanlar adeta yanarken, Uludağ'a çıkan dağcılar ise sıfır dereceye yakın şelale sularında soğuktan donup tir tir titredi.

Bursa'da hava sıcaklığı meteoroloji tarafından 37 derece olarak açıklansa da, bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi gösterdi. İnsanlar sıcak havada dışarı adım atmaya korkarken, Uludağ'a çıkan bir grup dağcı ise eriyen kar sularıyla gürüldeyen şelalelerin altına girip serinledi. Sıfır dereceye yakın suların altına giren dağcılar, 1 dakika bile dayanamadı. Suların inanılmaz soğuk olduğunu belirten dağcılar, kuvvetinin ise insanı sürükleyecek şekilde olduğunu dile getirdi.

Dron ile insanların ayak basmadığı şelale ve dereleri görüntüleyen dağcılar, böyle yerleri keşfetmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Kayaların arasından ve hatta içinden akan sular, görenleri mest etti.

Bazı vatandaşların da misafirliğe gelen akrabalarına, çıkabilecekleri şelalenin yanında kahvaltı sofrası kurması dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursalı Dağcılar Uludağ'ın Gizli Kalmış Şelalelerini Keşfetti - Son Dakika

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