Bursalı Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk 29. yılında unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursalı Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk 29. yılında unutulmadı

29.03.2022 10:29
Bursalı Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk 29. yılında unutulmadı

29 yıl önce Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Bursalı Piyade Teğmen Şenol Şentürk unutulmadı.

29 yıl önce Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Bursalı Piyade Teğmen Şenol Şentürk unutulmadı. Bursalı şehit şehadetinin 29.yılında eğitime yapılan katkılarla anıldı.

1993 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk'ün devre arkadaşları tarafından kurulan 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl düzenlenen anma programında okullara yapılan yardımlar devam etti. Geçen sene ihtiyaç sahibi öğrencilere mont yardımı yapan dernek, bu sene de Gazi İlköğretim Okuluna 30 adet pano yaptırdı.

Anma programına Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy, Okul Müdürü İhsan Altun, Müdür Yardımcısı Şükriye Çolak, Şehit annesi Gülbeyaz Şentürk, Şehit Kardeşleri Erol Şentürk, Birol Şentürk, Şenay Arıcı ve 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile çok sayıda misafir ve öğretmen katıldı.

İnönü ve Gazi İlköğretim Okullarının bahçesinde 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve şehidin ailesi tarafından öğrencilere şehidin hayrına lokma dağıtılırken, program Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk ve babası Alibey Şentürk'ün kabir ziyareti ve okunan duaların ardından son buldu. - BURSA

Bursalı Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk 29. yılında unutulmadı
Bursalı Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk 29. yılında unutulmadı
Bursalı Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk 29. yılında unutulmadı

YORUMLAR
500
İsveç'ten Türkiye'nin 4 sınır kentine seyahat uyarısı: Bu kentlere gitmeyin! İsveç'ten Türkiye'nin 4 sınır kentine seyahat uyarısı: Bu kentlere gitmeyin! Son dakika! Cip uçuruma yuvarlandı: Şehit annesi ve babası yaralandı Son dakika! Cip uçuruma yuvarlandı: Şehit annesi ve babası yaralandı

Şenol Şentürk, Şırnak, Piyade, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursalı Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk 29. yılında unutulmadı - Son Dakika


Son Dakika
10:25 Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı!
10:03 Kahraman bekçinin tekmesi: Elinde tüfekle gezen adamı tekme atarak durdurdu
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 10:36:17. #1.12#
SON DAKİKA: Bursalı Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk 29. yılında unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement