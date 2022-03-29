Bursalı Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk 29. yılında unutulmadı - Son Dakika

29 yıl önce Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Bursalı Piyade Teğmen Şenol Şentürk unutulmadı. Bursalı şehit şehadetinin 29.yılında eğitime yapılan katkılarla anıldı.

1993 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Piyade Teğmen Şenol Şentürk'ün devre arkadaşları tarafından kurulan 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl düzenlenen anma programında okullara yapılan yardımlar devam etti. Geçen sene ihtiyaç sahibi öğrencilere mont yardımı yapan dernek, bu sene de Gazi İlköğretim Okuluna 30 adet pano yaptırdı.

Anma programına Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy, Okul Müdürü İhsan Altun, Müdür Yardımcısı Şükriye Çolak, Şehit annesi Gülbeyaz Şentürk, Şehit Kardeşleri Erol Şentürk, Birol Şentürk, Şenay Arıcı ve 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile çok sayıda misafir ve öğretmen katıldı.

İnönü ve Gazi İlköğretim Okullarının bahçesinde 1991'liler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve şehidin ailesi tarafından öğrencilere şehidin hayrına lokma dağıtılırken, program Şehit Piyade Teğmen Şenol Şentürk ve babası Alibey Şentürk'ün kabir ziyareti ve okunan duaların ardından son buldu. - BURSA