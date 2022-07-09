Bursalılar bayram namazı için camileri doldurdu - Son Dakika
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Bursalılar bayram namazı için camileri doldurdu

09.07.2022 07:56
Bursalılar bayram namazı için camileri doldurdu

Bursa'da kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlar bayram namazı için tarihi camilere akın etti.

Bursa'da kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlar bayram namazı için tarihi camilere akın etti.

Bursalılar Ulucami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar, Yeşil ve Mihraplı gibi büyük ve tarihi camilerde sabah namazıyla birlikte saf tuttu. Ezan öncesinde caminin içinde ve avlusunda yerlerini alan vatandaşlar vaazları dinledi. Verilen vaazın ardından bayram namazı kılındı. Namazdan sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı. Bayram namazını kılmak için Ulu Cami'ye gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursalılar bayram namazı için camileri doldurdu - Son Dakika

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