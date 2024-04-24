Bursalılar, Ceza İnfaz Kurumları'nın Ürettiği Ürünlere Yoğun İlgi Gösterdi - Son Dakika
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Bursalılar, Ceza İnfaz Kurumları'nın Ürettiği Ürünlere Yoğun İlgi Gösterdi

Bursalılar, Ceza İnfaz Kurumları\'nın Ürettiği Ürünlere Yoğun İlgi Gösterdi

Bursa'da Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen fuar alanında, Türkiye genelindeki Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu'na ait atölyelerde üretilen ürünler ve eserler sergilendi. Yerli üretim olmasının yanı sıra cazip fiyatlarıyla da dikkat çeken ürünlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

24.04.2024 10:35
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Bursa'da Türkiye'nin dört bir yanındaki Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumu'na ait atölyelerde üretilen ürünler ve eserler, Osmangazi Meydanı'nda kurulan alanda Bursalıların beğenisine sunuldu. Yerli üretim olmasının yanı sıra fiyatlarını da cazip olan ürünlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bursa'da Osmangazi Meydanı'nda kurulan fuar alanında 54 farklı şehirden Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumuna bağlı 200'den fazla atölyede üretilen yüzlerce çeşit ürün Bursa'lıların beğenisine sunuldu. İşyurtlarında uzman öğreticiler eşliğinde hükümlülerce üretilen ürünler, kaliteli olmasının yanı sıra ekonomik olmasından dolayı ilgi görüyor. Elektronik aletlerden, gıda ürünlerine kadar pek çok ürün çeşitliliği bulunan fuarda ayrıca el sanatlarını icra eden hükümlüler, eserlerini bu fuarda sergileme şansı elde ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursalılar, Ceza İnfaz Kurumları'nın Ürettiği Ürünlere Yoğun İlgi Gösterdi - Son Dakika

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