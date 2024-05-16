Bursasporlular Derneği Başkanı ve eski Milli basketbolcu için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursasporlular Derneği Başkanı ve eski Milli basketbolcu için cenaze töreni düzenlendi

Bursasporlular Derneği Başkanı ve eski Milli basketbolcu için cenaze töreni düzenlendi

Bursasporlular Derneği Başkanı Şenol Dolar ile eski Milli basketbolcu Necmi Ton'un cenazeleri Sanat, Spor, Siyaset ve Basın camiasını biraraya getirdi. Her iki ismin son yolculuğunda sanattan spora ve siyasete kadar Bursa'nın tanınmış simaları Ulucami bahçesinde bir araya geldi.

16.05.2024 16:09  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Bursasporlular Derneği Başkanı Şenol Dolar ile eski Milli basketbolcu Necmi Ton'un cenazeleri Sanat, Spor, Siyaset ve Basın camiasını biraraya getirdi.

Bursa Kültürpark'ta işletmeciliğini yaptığı restoranda geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden bir dönem Bursa eğlence hayatına yön veren eski kulüp ve restoran işletmecisi Şenol Dolar, sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Dolar'ın Bursa Ulucamii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının hemen ardından Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski milli basketbolcu ve antrenör Necmi Ton'un cenaze namazı da kılındı. Necmi Ton oyunculuk hayatının büyük bir bölümünü Beşiktaş'ta geçirdi. Halen NCAA'de antrenörlük yapan Ali Ton'un da babası olan Necmi Ton Şekerspor, Karşıyaka ve Oyak Renault formaları da giydi.

Her iki ismin son yolculuğunda sanattan spora ve siyasete kadar Bursa'nın tanınmış simaları Ulucami bahçesinde bir araya geldi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcı Recep Altepe, İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Yeşim Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şankaya'da her iki cenaze içinde saf tutanların arasında yer aldı.

Alınan helalliklerin ardından cenazeler defnedilmek üzere kabristanlarına götürüldü. - BURSA

Kaynak: İHA

Basketbolcu, Siyaset, Bursa, Spor, Sanat, Yerel, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursasporlular Derneği Başkanı ve eski Milli basketbolcu için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:02:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bursasporlular Derneği Başkanı ve eski Milli basketbolcu için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement