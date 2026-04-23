Buruk Kutlanan 23 Nisan Bayramı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Konferans Salonunda düzenlenen, GKV Özel İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" töreni bu yıl buruk kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106.yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da bu yıl buruk bir şekilde kutlandı. Düzenlenen etkinliklerle ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Bu yıl komşu illerimiz Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarımızda yaşanan elim hadiselerin derin hüznüyle hepimizin yüreklerinde bir burukluk var. Bu bayram sevincimiz, yaşanan elim olayların ardından kaybettiğimiz minik fidanlarımız ve onları korumak için canını siper eden eğitim şehidi öğretmenlerimizin acısıyla dolu. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere görevleri başında hayatını kaybeden fedakar öğretmenlerimizi ve kaybettiğimiz yavrularımızı rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

"Bütün çocuklara sağlık, sevgi ve barış dolu bir dünya diliyoruz"

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından GKV Özel İlkokul Müdürü Ali Dirgen yaptığı konuşmasında Siverek ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan menfur olaylardan dolayı duyduğu üzüntüleri dile getirerek yaşamını kaybeden öğrenciler ve öğrencileri için canını siper eden öğretmenin acısını paylaştıklarını dile getirdi. Dirgen yaptığı konuşmasında, "Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları olarak, ulusal bağımsızlık savaşı yürüten ve bu destansı savaşın, zaferle sonuçlanmasını sağlayan, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini kurarak dünyada modern, laik, demokratik bir hukuk devleti olarak yer almamızı sağlayacak ilk adımı atan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz sevgimizi sunuyor ve manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ev Çocuk Bayramı dünyada kutlanan ilk ve tek çocuk bayramıdır. Cumhuriyet'in geleceğini gençlere ve 'Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.' diyerek çocuklara emanet eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere bu bayramı armağan etmiştir. Ata'mıza gönülden teşekkür etmek demek, onun ilke ve devrimlerinin ışığında, gösterdiği hedefe hiç durmadan yürümek demektir. Sevgili çocuklar, yüreklerimizin bayram sevinciyle kenetlendiği bu en güzel bayramımızı biraz hüzünlü kutlarken size ve tüm çocuklara sağlık, sevgi ve barış dolu bir dünya diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Törene "Atatürk ve 23 Nisan" konulu video gösterimi, "Ülkemin Çiçekleri" isimli dramanın sahnelenmesinin ardından öğrencilerin hazırladığı diğer etkinliklerle son buldu. - GAZİANTEP