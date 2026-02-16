Burundi ile Sağlık ve Yatırım İşbirliği - Son Dakika
Burundi ile Sağlık ve Yatırım İşbirliği

Burundi ile Sağlık ve Yatırım İşbirliği
16.02.2026 21:32
SATKOF ve USTKON heyeti, Burundi Büyükelçisi ile sağlık turizmi ve yatırım konularını görüştü.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ve Uluslararası Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (USTKON) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut liderliğindeki heyet, Burundi Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Didace Ntureka'yı ziyaret ederek, kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Görüşmede sağlık turizmi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında bilgi paylaşımı, jeotermal sağlık yatırımları, medikal ticaret ve lojistik altyapı başlıkları ele alındı. Toplantıda ayrıca Burundi'nin sahip olduğu maden kaynakları potansiyeli de gündeme gelirken, özellikle nikel başta olmak üzere stratejik minerallerin sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi konusunda yatırım ve teknoloji iş birliği modelleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İki ülke arasında doğrudan uçuşların artırılmasının ticaret hacmi ve iş dünyası hareketliliği açısından önemine dikkat çekilen görüşmede Büyükelçi Ntureka, "Burundi ile Türkiye arasındaki ilişkileri ekonomik ve ticari alanlarda daha ileri taşımak istiyoruz. Türkiye'nin sağlık ve yatırım alanındaki deneyimi bizim için kıymetlidir" dedi.

SATKOF ve USTKON Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise Afrika ile kurulan temasların karşılıklı güvene dayalı iş birliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Burundi ile sağlık, yatırım ve doğal kaynaklar alanında sürdürülebilir iş birlikleri geliştirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin Türkiye ile Burundi arasında çok sektörlü ve karşılıklı kazanım esasına dayalı iş birliği perspektifinin güçlenmesine katkı sağlayan yapıcı bir diplomatik temas olduğu kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diplomasi, Burundi, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Burundi ile Sağlık ve Yatırım İşbirliği - Son Dakika

SON DAKİKA: Burundi ile Sağlık ve Yatırım İşbirliği - Son Dakika
