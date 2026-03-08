Buse Koç: Kadın Çiftçiler Emeğinin Karşılığını Alamıyor

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Yukarı Elmahacılı Köyü'nde yaşayan 28 yaşındaki genç çiftçi Buse Koç, ailesiyle birlikte tarım ve hayvancılık yaparak, bütçelerine destek sağlıyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde de günlük rutin işlerini yapan genç çiftçi kadın, emeklerinin karşılıklarını alamamaları nedeniyle bu yıl şekerpancarı ekiminden vazgeçtiklerini söyledi.

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Yukarı Elmahacılı Köyü'nde yaşayan 28 yaşındaki Buse Koç, sabahın ilk saatlerinde derin uykusundan uyanıp, her birisine çocuklarının ve yakınlarını isimlerini verdiği besi hayvanlarının yanına koşuyor. Kendi kahvaltısını yapmadan hayvanların yemini verip, sütünü sağan genç kadın çiftçi Buse Koç, ardından traktöre biniyor, tarlalara ektiği ürünlerini kontrol ediyor.

Buse Koç, ikindi vaktine kadar evinin işini tamamlayıp, akşam tekrar hayvanlarının bakımını yapıyor, yemlerini veriyor.

Koç, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, işlerinde eşi ve eşinin ailesinin de kendisine yardımcı olduğunu, iş bölümü yaptıklarını belirtti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün de kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu anlatan Koç, "Biz burada köyde kadınlarımız ile birlikte toplanıyoruz. Davulu, zurnalı şenlikler yapıyoruz. Davulumuzu kendimiz çalıyoruz. Türkülerimizi kendimiz söylüyoruz. O şekilde kutlayıp bize bir anı oluyor. Bizim için çok önemli bir gün" diye konuştu.

"Akşama kadar köyde, bahçede yapılacak işlerimizi yapıyoruz"

Yozgatlı genç kadın çiftçi Buse Koç, şunları söyledi:

"Sabah saat 06.30-07.00 sularında kalkıyoruz. Büyükbaş hayvanlarımız, küçükbaş hayvanlarımız var. Direkt kahvaltımızı yapmadan önceliğimiz bizim hayvanlarımız. Gidiyoruz, yemlerini, samanlarını veriyoruz. Daha sonra buzağıları ile birlikte onları buluşturuyoruz. Karınların doyurmasını sağlıyoruz. Sütlerimizi sağıyoruz. O şekilde zamanımız geçiyor sabah. Akşam üstü yine aynı şekilde. Akşama kadar köyde, bahçede yapılacak işlerimizi yapıyoruz. O şekilde günümüzü tamamlıyoruz."

"Artık emeğimizin karşılığını alamıyoruz"

Bu sene pancar ekmeyi bıraktıklarını bildiren Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Her sene 120-130 dönüme yakın pancar ekimi yapıyorduk ama bu sene bıraktık. Çünkü artık emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Gübreler deseniz aşırı derecede fiyatları uçuk. Pancarı yapıyoruz, ediyoruz, satıyoruz, parasını alıyoruz ama maliyetini kesinlikle karşılamıyor. Biz yaptığımız bütçenin altına düşüyoruz, eksiye düşüyoruz. O yüzden biz birçok şeyi bıraktık. Köylüler olarak da bıraktık. Çoğu insan da bırakmayı düşünüyor. Çünkü su zaten bizim için sıkıntı. Elektrik deseniz yüzde 100 zam geldi. Artık belirli bir kilovatın üzerinde elektrik yakıldığında iki kat fiyat olacak diyorlar. O yüzden biz çok şeyden vazgeçtik."