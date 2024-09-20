BUÜ Rektörü ULUTEK'te Firmalarla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

BUÜ Rektörü ULUTEK'te Firmalarla Kahvaltıda Buluştu

BUÜ Rektörü ULUTEK\'te Firmalarla Kahvaltıda Buluştu

Prof. Dr. Yılmaz, üniversite-sanayi iş birliğinin önemini vurguladı ve destek sözü verdi.

20.09.2024 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULUTEK Teknopark, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Rektör yardımcılarını, bünyesindeki firmalarla kahvaltıda bir araya getirdi. Toplantıda Prof. Dr. Yılmaz, "Üniversite tarafından sunulan akademik destek ve bilgi paylaşımı, firmaların inovasyon süreçlerini hızlandıran önemli bir kaynak" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü ve ULUTEK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Prof. Dr. Zekeriya Arı, ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki firmalarla kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda katılımcılar, üniversiteden beklentilerini paylaştı ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ile firmaların talepleri üzerine istişarelerde bulunuldu.

"Firmalarımızla yakından ilgileniyoruz"

Toplantının ev sahipliğini yapan ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, ziyaretin önemine vurgu yaparak, "Bu toplantıyla hem Üniversitemizin gelecek planları ve ULUTEK firmalarından beklentilerini hem de firmalarımızın Üniversitemizden taleplerini bildirecekleri bir ortam sağlamak amaçlanmıştır. ULUTEK Teknopark büyük bir inovasyon kapasitesine sahiptir. Bünyemizde bulunan firmalarımız, hem üniversitemizle hem de sanayiyle olan iş birliğini her geçen gün daha da ileriye taşıyor. Bu süreçte, firmalarımızın karşılaştığı sorunları dinlemek, yeni çözümler üretmek ve daha verimli bir iş ortamı sağlamak amacıyla değerli hocalarımızın ve üniversitemizin destekleri büyük fırsatlar sunuyor. Bu düşüncede kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Desteklerimize devam edeceğiz"

Üniversite tarafından sunulan akademik destek ve bilgi paylaşımını firmaların inovasyon süreçlerini hızlandıran önemli bir kaynak olarak değerlendiren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Üniversite olarak sanayiyle daha yakın iş birliği içinde olmak, bilgi ve teknolojiyi paylaşarak üretim süreçlerini desteklemek bizim en büyük önceliklerimizden biri. ULUTEK bünyesinde başarıyla yürütülen projeler, bu iş birliğinin somut örnekleri arasında yer alıyor. Üniversitemizin kapıları her zaman firmalarımıza açık. Onların ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verebilmek için elimizden gelen desteği sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Rektör, Eğitim, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel BUÜ Rektörü ULUTEK'te Firmalarla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:34 Paranın patronu TBMM’de vekillere sunum yapacak İşte öne çıkan 2 başlık Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
10:02 Kim bu Ayşegül Akdoğan Hakkındaki iddia bir hayli vahim, “tutuklansın“ diye hashtag açıldı Kim bu Ayşegül Akdoğan? Hakkındaki iddia bir hayli vahim, "tutuklansın" diye hashtag açıldı
09:15 Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor Salı gününden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş zam geliyor
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
15:37 Basın toplantısında Bahçeli’yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın Basın toplantısında Bahçeli'yi kızdıran soru: Böyle sapık ve yanlış sorular sormayın
15:36 İstanbul’un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak İstanbul'un 3 ilçesinde 19 saat su kesintisi uygulanacak
15:21 Jose Mourinho derbi 11’ini netleştirdi Jose Mourinho derbi 11'ini netleştirdi
15:20 Danimarka’nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu’nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı Danimarka'nın eski kraliçesi Margrethe, Fredensborg Şatosu'nda geçirdiği bir kaza sonucu hastaneye kaldırıldı
15:15 Herkes anne-baba olmamalı Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı Herkes anne-baba olmamalı! Okula gidemeyen çocuğun sözleri duygulandırdı
15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:52 Güvenlik uzmanları: Lübnan’a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi Güvenlik uzmanları: Lübnan'a gönderilen iletişim cihazlarına Mossad ajanları tarafından az miktarda yüksek patlayıcı yerleştirildi
14:48 Instagram Atatürk’ün fotoğrafını ’tehlikeli kişi’ gerekçesiyle kaldırdı Instagram Atatürk'ün fotoğrafını 'tehlikeli kişi' gerekçesiyle kaldırdı
14:45 İran’ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye’ye mi gelecek MSB’den açıklama var İran'ın sınır dışı edeceği 2 milyon göçmen Türkiye'ye mi gelecek? MSB'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 11:55:21. #1.13#
SON DAKİKA: BUÜ Rektörü ULUTEK'te Firmalarla Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement