Büyük coşku Sivrihisar'da yaşanacak

Eskişehirspor'un şampiyonluk yolundaki kritik mücadelesi, Sivrihisar'da birlik ve beraberlik içinde takip edilecek. Play-Off kapsamında Balıkesirspor ile karşı karşıya gelecek olan Eskişehirspor'un önemli maçı, Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle dev ekranda yayınlanacak.

28 Nisan Salı günü saat 20.00'de Açık Hava Heykel Bahçesi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda, vatandaşlar bu heyecana hep birlikte ortak olacak. "Sandalyeni kap gel" çağrısıyla duyurulan etkinlikte, futbolseverler açık havada coşkulu bir atmosferde takımlarına destek verecek.

Başkan Dökmeci'den davet

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, düzenlenecek etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehirspor'umuzun bu önemli mücadelesinde hemşehrilerimizle birlikte tek yürek olmak istiyoruz. Sivrihisar olarak takımımıza olan desteğimizi güçlü bir şekilde göstermek adına bu organizasyonu düzenledik. Tüm vatandaşlarımızı sandalyelerini alarak Açık Hava Heykel Bahçesi'ne davet ediyorum. Gelin, bu büyük coşkuyu hep birlikte yaşayalım ve takımımıza omuz verelim" dedi. - ESKİŞEHİR