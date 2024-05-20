Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nin Büyük Şehir Sanat Galerisi Projesi Sanatseverlerden Tam Not Aldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kentte hayata geçirdiği 'Büyük Şehir Sanat Galerisi' projesi, sanatseverlerden tam not alırken, açıldığı hafta vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Kayseri'de kültürel ve sanatsal etkinliklere her zaman destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni projesi ile sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanarak şehrin, sanatseverlerin ve sanat camiasının hizmetine sunulan Büyük Şehir Sanat Galerisi, hafta sonu vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

Türk İslam Sanatları Derneği Başkanı Dr. Ahmet Zeki Yavaş, Prof. Dr. Fatma Sevin Düz ve 8 kişilik akademik bir sanatçı kadro ve onların eserleri ile 'Klasik Türk Sanatları' sergisi ve seminer programı düzenlendi.

Seminerin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur'un katılımlarıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hayata geçirilen Büyük Şehir Sanat Galerisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sanat Galerisi, konum olarak yakın tarihte hizmete açılan, şehrin ve İç Anadolu'nun yeni gözdesi ve 'güvenle sosyalleşme' platformu olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin en güzel noktasında yer alıyor.

Vatandaşın ve Sanatkarların Hizmetinde

150 eser alma kapasitesine sahip olan galeri, sergilenecek ürünün, eserin türüne göre fonksiyonel özellikler gösteriyor.

Büyük Şehir Sanat Galerisi, 1000 metrekare büyüklüğünde, yaklaşık 750 metrekaresi sergi alanı için düzenlenirken, galerinin yalnızca iç alanı değil sağ ve sol kısımda bulunan toplamda 500 metrekarelik açık alanı da sergi, açılış ve kültürel faaliyetler için vatandaşın ve sanatkarların hizmetine sunuluyor.

Büyük Şehir Sanat Galerisi, soyut ya da somut tüm sanat ürünlerini kucaklamak isteyen yerli ve yabancı farklı sanatçılarla çalışarak hüsnühat, tezhip, ebru, çini, resim, heykel, seramik, fotoğraf vb. sergileri organize ederek sanatseverlere hizmet veren hem ulusal, hem de uluslararası bir galeri olmayı amaçlıyor.

Galeride, zaman zaman genel workshop etkinlikleri, çift terapisi, ebeveyn çocuk terapisi, çocukla sanatsal terapi gibi atölye çalışmaları planlanıyor.

Klasik Türk Sanatları Sergisi, 2 Haziran'a Kadar Açık

Öte yandan, Büyük Şehir Sanat Galerisi açılış töreni, Klasik Türk Sanatları Sergisi ile taçlandırıldı. Sergi, 17 Mayıs -2 Haziran tarihleri arasında galeride sanatseverlerin hizmetine sunuluyor. Sergi eser içeriğinde, hüsnühat- ebru- çini- sedef kakma- tezhip-kat'ı- ciltleme ve klasik üç boyutlu çalışmalarla toplamda 114 eserin sunumu yapılıyor. - KAYSERİ